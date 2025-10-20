Fluminense tem novidades para jogo contra o Vasco; veja relacionados

O Fluminense tem novidades para jogo contra o Vasco nesta segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ficar fora por controle de carga na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, Lucho Acosta está de volta aos relacionados para o clássico desta noite.

Titular absoluto sob o comando de Luis Zubeldía, Lucho Acosta tornou-se peça fundamental no setor de criação da equipe. Além do argentino, outro jogador que volta a ficar à disposição é Keno, que se recuperava de uma entorse no tornozelo direito. Ele, assim, deve começar o clássico no banco, já que a tendência é que o trio de ataque seja Serna, Canobbio e John Kennedy.