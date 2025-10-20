Fluminense tem novidades para jogo contra o Vasco; veja relacionados

Fluminense tem novidades para jogo contra o Vasco; veja relacionadosTricolor encara o Cruz-Maltino nesta segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Fluminense tem novidades para jogo contra o Vasco nesta segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ficar fora por controle de carga na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, Lucho Acosta está de volta aos relacionados para o clássico desta noite.
Titular absoluto sob o comando de Luis Zubeldía, Lucho Acosta tornou-se peça fundamental no setor de criação da equipe. Além do argentino, outro jogador que volta a ficar à disposição é Keno, que se recuperava de uma entorse no tornozelo direito. Ele, assim, deve começar o clássico no banco, já que a tendência é que o trio de ataque seja Serna, Canobbio e John Kennedy.
Por outro lado, Ganso, Nonato e Manoel, entretanto, seguem fora dos relacionados e se encontram na transição para os trabalhos em grupo. Por fim, o Fluminense, atualmente na sétima posição, tenta se consolidar no grupo que briga por vaga na Libertadores.
Relacionados do Fluminense
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier e Thiago Silva
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e Riquelme
Atacantes: Agustín Canobbio, Everaldo, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Yeferson Soteldo
