Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo iguala São Paulo em número importante dos pontos corridos; saiba

Flamengo iguala São Paulo em número importante dos pontos corridos; saiba

Com a vitória sobre o Palmeiras, Rubro-Negro chega a 392 triunfos no Brasileirão desde o novo formato (2003) e empata com Tricolor
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, no último domingo (19/10), no Maracanã, fez a equipe rubro-negra atingir um feito importante. Afinal, o time carioca chegou a 392 vitórias no Brasileirão por pontos corridos, igualando o líder histórico: São Paulo.

O Tricolor – único tricampeão consecutivo dos pontos corridos, aliás – doutrinava a lista desde 2007, ano do bicampeonato, segundo levantamento feito pelo “Gato Mestre”, divulgado nesta segunda (20/10). O Fla, por sua vez, vem de anos incríveis, empilhando vitórias na principal competição brasileira.

LEIA MAIS: CHANCES DE TÍTULO NO BRASILEIRÃO: CLIQUE AQUI

Se aparecia em oitavo, com 226 vitórias, ao fim de 2017, o Rubro-Negro pegou o elevador e foi, assim, subindo ano a ano. Em 18, era o sétimo; em 19, pulou para quarto após ano épico sob o comando de Jorge Jesus.

Em 2020 foi a vez de chegar, dessa forma, à terceira posição. No ano seguinte, então, o Flamengo foi para segundo, com 317. Posição esta que se manteve até o último domingo. Afinal, com a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, o Mais Querido foi à 392 triunfos. Enfim, o São Paulo ganhou companhia.

Com Flamengo e São Paulo na ponta, confira o ranking de vitórias nos pontos corridos*

  • Flamengo e São Paulo – 392
  • Palmeiras – 370
  • Inter – 366
  • Corinthians – 350
  • Santos – 348
  • Fluminense e Atlético-MG – 346
  • Grêmio – 337
  • Cruzeiro – 334
  • Botafogo – 283
  • Vasco – 233
  • Bahia – 155
  • Vitória – 142
  • Sport e Fortaleza – 133
  • Juventude – 102
  • Ceará – 81
  • RB Bragantino – 75
  • Mirassol – 14

*Apenas clubes que estão na Série A

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar