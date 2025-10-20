Flamengo iguala São Paulo em número importante dos pontos corridos; saiba

Flamengo iguala São Paulo em número importante dos pontos corridos; saibaCom a vitória sobre o Palmeiras, Rubro-Negro chega a 392 triunfos no Brasileirão desde o novo formato (2003) e empata com Tricolor
A vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, no último domingo (19/10), no Maracanã, fez a equipe rubro-negra atingir um feito importante. Afinal, o time carioca chegou a 392 vitórias no Brasileirão por pontos corridos, igualando o líder histórico: São Paulo.
O Tricolor – único tricampeão consecutivo dos pontos corridos, aliás – doutrinava a lista desde 2007, ano do bicampeonato, segundo levantamento feito pelo “Gato Mestre”, divulgado nesta segunda (20/10). O Fla, por sua vez, vem de anos incríveis, empilhando vitórias na principal competição brasileira.
Se aparecia em oitavo, com 226 vitórias, ao fim de 2017, o Rubro-Negro pegou o elevador e foi, assim, subindo ano a ano. Em 18, era o sétimo; em 19, pulou para quarto após ano épico sob o comando de Jorge Jesus.
Em 2020 foi a vez de chegar, dessa forma, à terceira posição. No ano seguinte, então, o Flamengo foi para segundo, com 317. Posição esta que se manteve até o último domingo. Afinal, com a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, o Mais Querido foi à 392 triunfos. Enfim, o São Paulo ganhou companhia.
Com Flamengo e São Paulo na ponta, confira o ranking de vitórias nos pontos corridos*
- Flamengo e São Paulo – 392
- Palmeiras – 370
- Inter – 366
- Corinthians – 350
- Santos – 348
- Fluminense e Atlético-MG – 346
- Grêmio – 337
- Cruzeiro – 334
- Botafogo – 283
- Vasco – 233
- Bahia – 155
- Vitória – 142
- Sport e Fortaleza – 133
- Juventude – 102
- Ceará – 81
- RB Bragantino – 75
- Mirassol – 14
*Apenas clubes que estão na Série A