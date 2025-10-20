Fábio, do Fluminense, ganha homenagem da CBF por recorde de jogos

Goleiro do Tricolor recebeu troféu especial das mãos de Samir Xaud antes de clássico contra o Vasco, nesta segunda, no Maracanã

O goleiro, do Fluminense, Fábio ganhou uma homenagem do presidente da CBF, Samir Xaud, antes do clássico contra o Vasco, nesta segunda-feira (20/10), no Maracanã. O ídolo tricolor recebeu do dirigente da entidade um troféu em homenagem ao recorde de jogador com mais partidas na história do futebol mundial.

“Muito importante para a CBF prestar essa homenagem, ainda mais vendo o Fábio com 45 anos jogando futebol em alto nível. Uma dos grandes jogadores do futebol brasileiro e que merece muito esse reconhecimento. É mais do que justo a CBF fazer essa homenagem para um representante tão importante do nosso futebol”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.