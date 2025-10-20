Fábio, do Fluminense, ganha homenagem da CBF por recorde de jogos

Fábio, do Fluminense, ganha homenagem da CBF por recorde de jogosGoleiro do Tricolor recebeu troféu especial das mãos de Samir Xaud antes de clássico contra o Vasco, nesta segunda, no Maracanã
O goleiro, do Fluminense, Fábio ganhou uma homenagem do presidente da CBF, Samir Xaud, antes do clássico contra o Vasco, nesta segunda-feira (20/10), no Maracanã. O ídolo tricolor recebeu do dirigente da entidade um troféu em homenagem ao recorde de jogador com mais partidas na história do futebol mundial.
“Muito importante para a CBF prestar essa homenagem, ainda mais vendo o Fábio com 45 anos jogando futebol em alto nível. Uma dos grandes jogadores do futebol brasileiro e que merece muito esse reconhecimento. É mais do que justo a CBF fazer essa homenagem para um representante tão importante do nosso futebol”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.
Fábio, portanto, completará nesta segunda-feira, aos 45 anos, 1405 partidas na carreira. Ele recentemente ultrapassou o goleiro inglês Peter Shilton (1390) e passou a ser o detentor do recorde.
Em sua quarta temporada pelo Fluminense, o goleiro, afinal, foi peça fundamental nos títulos recentes do clube. Foi com a camisa tricolor que Fábio conquistou a competição mais importante de sua vitoriosa carreira: a Conmebol Libertadores de 2023. Além da Glória Eterna, o atleta levantou o troféu da Conmebol Recopa 2024 e dos Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023.
