Ex-Real Madrid é internado aos 38 anos depois de ser vítima de um AVC

De acordo com o comunicado, o antigo meio-campista do Real Madrid se encontra “em boas mãos e recebendo os cuidados necessários”. Entretanto, a preferência foi por não disponibilizar detalhes com maior aprofundamento da gravidade do seu estado de saúde. Afinal, a família de Royston solicitou uma postura de maior particularidade, pois a prioridade é que a concentração do ex-Real Madrid esteja completamente em sua recuperação.

Royston Drenthe, de 38 anos, ex-jogador com passagem pelo Real Madrid, foi internado em um hospital na Holanda depois de ser vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), na última sexta-feira (17). Inclusive, o grupo FC De Rebellen, composto por ex-atletas naturais da Holanda e Bélgica, do qual Drenthe também faz parte, validou a informação.

Drenthe foi uma revelação das categorias de base do Feyenoord e se considerava que ele era um dos jovens de maior potencial do futebol holandês no começo dos anos 2000. Sete anos depois, o Real Madrid lhe contratou para integrar uma das versões de elencos dos “Galácticos”. Isso porque ele jogou ao lado dos atacantes Raúl e Robinho, além do zagueiro Sergio Ramos.

Em sua passagem no clube espanhol, participou de grandes conquistas como La Liga e a Supercopa da Espanha em 2008. Drenthe também defendeu clubes na Inglaterra, como Everton e Reading, além do Hércules, na Espanha, Baniyas, nos Emirados Árabes, e Sparta Rotterdam, da Holanda, na reta final de sua carreira.

Real Madrid estuda realizar modificação histórica

O Real Madrid pode estar próximo de uma mudança histórica no clube. De acordo com informações divulgadas pelo ‘The Athletic’, na última quinta-feira (16), Florentino Pérez e a diretoria merengue estudam abrir o clube para investidores externos. Dessa maneira, caso a ideia vá adiante, os sócios deixarão de ser os únicos donos do time.