Emerson Royal trata torcida do Flamengo como “fundamental” e cita pressão: “Andreas que o diga”

Lateral fica impressionado, em seu terceiro jogo seguido como titular, com força dos torcedores, no Maracanã, diante do Palmeiras / Crédito: Jogada 10

O Flamengo conquistou uma importante vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no Maracanã, diante de mais de 71 mil pessoas, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, no lateral Emerson Royal fez questão de exaltar a força da torcida, que, para ele, foi essencial para aumentar a pressão sobre o adversário e fazer com que o Rubro-Negro conseguisse os três pontos. Dessa forma, o jogador citou o caso de Andreas Pereira, que defendeu a equipe carioca, mas falhou na final da Libertadores de 2021 justamente diante do Alviverde. Agora, o atleta optou por deixar o Fulham, da Inglaterra, e voltou ao futebol brasileiro para a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira.