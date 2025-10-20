Emerson Royal trata torcida do Flamengo como “fundamental” e cita pressão: “Andreas que o diga”Lateral fica impressionado, em seu terceiro jogo seguido como titular, com força dos torcedores, no Maracanã, diante do Palmeiras
O Flamengo conquistou uma importante vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no Maracanã, diante de mais de 71 mil pessoas, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, no lateral Emerson Royal fez questão de exaltar a força da torcida, que, para ele, foi essencial para aumentar a pressão sobre o adversário e fazer com que o Rubro-Negro conseguisse os três pontos.
Dessa forma, o jogador citou o caso de Andreas Pereira, que defendeu a equipe carioca, mas falhou na final da Libertadores de 2021 justamente diante do Alviverde. Agora, o atleta optou por deixar o Fulham, da Inglaterra, e voltou ao futebol brasileiro para a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira.
“Já vi grandes ambientes aqui desde que cheguei, mas, hoje em si, foi um ambiente que nunca tinha visto. Dentro do campo, eu arrepiava quando estavam gritando. E a torcida pra gente é um fator fundamental. Acredito que eles fazem grande diferença para nós e prejudicam o adversário, porque jogar aqui com o Maracanã lotado é muito difícil para o adversário. O Andreas que o diga”, disse.
Com o triunfo, o Flamengo soma 61 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, que ainda lidera com uma vitória a mais. Até o fim da competição, as duas equipes terão mais dez partidas pela frente.
Por fim, Royal soma, até aqui, onze jogos pelo time, sendo nove deles como titular. O lateral, que estufou a rede em uma oportunidade pelo Rubro-Negro, disputa a vaga de titular com Varela.