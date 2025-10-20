Diniz destaca eficiência e vê resultado justo: “Domínio quase total”

Cruz-Maltino venceu o Fluminense por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Com o DNA do “Dinizismo”, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Cruz-Maltino consolidou o bom momento e o trabalho do técnico Fernando Diniz. Assim, após a partida, o treinador valorizou a atuação da sua equipe e considerou o resultado do clássico justo. “Tentamos jogar, e eles tentavam levar a melhor na pressão. Fizemos o gol, mas um pouco antes de fazer o gol a gente estava já começando a entrar no jogo. Depois a gente entrou no jogo, ficou melhor no primeiro tempo. E no segundo tivemos um domínio quase total da partida, fizemos um segundo tempo muito bom”, disse Fernando Diniz.