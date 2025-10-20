Diniz destaca eficiência e vê resultado justo: “Domínio quase total”Cruz-Maltino venceu o Fluminense por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão
Com o DNA do “Dinizismo”, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Cruz-Maltino consolidou o bom momento e o trabalho do técnico Fernando Diniz. Assim, após a partida, o treinador valorizou a atuação da sua equipe e considerou o resultado do clássico justo.
“Tentamos jogar, e eles tentavam levar a melhor na pressão. Fizemos o gol, mas um pouco antes de fazer o gol a gente estava já começando a entrar no jogo. Depois a gente entrou no jogo, ficou melhor no primeiro tempo. E no segundo tivemos um domínio quase total da partida, fizemos um segundo tempo muito bom”, disse Fernando Diniz.
Apesar da vitória, o Vasco não começou bem. Nos primeiros 15 minutos, o Fluminense incomodou e quase abriu o placar em uma falha na saída de bola. Contudo, o Cruz-Maltino equilibrou as ações, cresceu ao longo do jogo, assumiu o controle e venceu por 2 a 0. O técnico destacou a eficiência do time.
“Tivemos o controle absoluto no segundo tempo, soubemos selecionar a hora de atacar. Fomos eficientes nos chutes. A gente teve um volume muito importante de controle de posse e chances claras”, afirmou.
Com a vitória, o Vasco chegou aos 39 pontos, subiu para a oitava colocação e embolou a disputa pelo G6 do Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo contra o Bragantino, no próximo domingo (26), às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela 30ª rodada.
