Davide valoriza os centroavantes do Botafogo: “Trabalham muito para o time”Técnico do Botafogo muda discurso e indica que está satisfeito com as opções que tem para o setor. Saiba mais!
Na última quarta-feira (15), após derrota para o Flamengo por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, o técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, disse que, quando o artilheiro do time tinha apenas quatro gols, era sinônimo de problemas. No domingo (19), na Arena Castelão, após o Glorioso passar pelo Ceará por 2 a 0, também pelo Campeonato Brasileiro, o discurso foi um pouco diferente. O treinador italiano, desta vez, valorizou o centroavante do Mais Tradicional.
Contra o Ceará, aliás, Ramos brilhou e marcou um dos gols do triunfo. O espanhol substituiu Cabral, cortado por uma lesão antes da viagem a Fortaleza.
“Centroavante é uma posição que precisa mutia confiança. Tem que sentir a confiança do treinador. Os meus têm a máxima. Tanto Ramos, como Cabral e o Mastriani. Acho que a melhor forma do treinador passar é colocá-los em campo. Ramos teve oportunidade e aproveitou. Fazer gol é o mais importante para eles, mas, para mim, não. Para mim, não é só fazer gol. É trabalho constante. São atacantes que trabalham muito para o time. Tanto Ramos quanto Arthur. Estou contente com eles. E, claro, com o gol que o Ramos anotou. Muito importante para ele”, pontuou Davide Ancelotti.
Quatro opções para Davide
Na comparação entre os centroavantes, Ramos, último a chegar, leva vantagem. O grandalhão de Cádis registra quatro gols em dez compromissos pelo Mais Tradicional. Cabral, por sua vez, tem o mesmo número, mas já soma 20 participações com o Glorioso. O camisa 99, entretanto, começou sua jornada como reserva de Igor Jesus, hoje no Nottingham Forest. Mastriani, hoje a terceira opção, conta com cifras ainda menores. A saber: um gol em 19 embates. O uruguaio também tem menos minutagem que os concorrentes.
Além dos três, Davide também tem o jovem Kadir, na base do Glorioso. Contratado em agosto, o panamenho se destacou nos clássicos do sub-20.
