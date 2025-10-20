Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crespo identifica erros do São Paulo e busca alternativas para sair da má fase

Crespo identifica erros do São Paulo e busca alternativas para sair da má fase

Treinador do São Paulo tenta encontrar soluções para afastar crise
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após a eliminação na Libertadores, o São Paulo segue um calvário de maus resultados sob o comando de Hernán Crespo. Na noite de domingo, o Tricolor sofreu mais uma derrota acachapante na temporada, dessa vez por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa, pelo Brasileirão.

O São Paulo mais uma vez sofreu com erros técnicos e falta de atenção, principalmente por levar um gol com menos de um minuto de jogo. Após a partida, o técnico Crespo mais uma vez tentou encontrar explicações para a derrota. O treinador criticou a postura dos jogadores e da comissão técnica, ligou o sinal de alerta, mas destacou que a situação poderia ser pior.

“Fazer autocrítica, todos, comissão e todos. Estamos fazendo tudo como antes? Ou todos estamos dando um pouco menos? Não muito, mas um pouco menos. Temos de acreditar ao máximo. Quando chegamos, o diálogo era muito pior. Agora a lástima é não chegar à Libertadores. Três meses atrás, falava-se em rebaixamento. Os mesmos atletas, são os mesmos. O olhar no olho, no espelho, autocrítica”, disse Crespo.

O que o São Paulo pode fazer para melhorar?

Ainda no mesmo tom de cobrança, Hernán Crespo tentou fazer o diagnóstico de onde o São Paulo pode melhorar nas próximas partidas. Segundo o técnico, o Tricolor não está sendo agressivo como antes e que vive um momento delicado de maus resultados neste momento de temporada.

“É um momento delicado para nós. Momento que as coisas não dão certo. Temos que fazer mea culpa e autocritica, mas é confiar neste grupo. Talvez estamos perdendo esses centímetros que antes tínhamos para ser mais agressivo. Hoje, não pode conceder gol depois de um minuto. E depois dois pênaltis que concedemos. Não estamos falando nem de tática, nem de estratégia. Temos de nos comprometer a voltar a ser esse time antipático, perigoso, agressivo, respeitando a identidade”, salientou o técnico.

Por fim, Crespo fez questão de tentar encontrar uma palavra de confiança para os jogadores e para os torcedores para esta reta final de temporada. O São Paulo segue com o sonho de se classificar para a próxima Libertadores, mas vê os rivais ficando cada vez mais distantes na tabela.

“Continuo a acreditar, e confio plenamente nestes jogadores. São os mesmos que me fizeram acreditar na possibilidade de jogar a Libertadores quando cheguei e falavam só em rebaixamento. É acreditar e voltar a fazer o que fazíamos. Somos as mesmas pessoas, os mesmos atletas, a mesma comissão que voltou na temporada quando o pensamento era ruim”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar