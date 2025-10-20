Crespo identifica erros do São Paulo e busca alternativas para sair da má fase

Treinador do São Paulo tenta encontrar soluções para afastar crise / Crédito: Jogada 10

Após a eliminação na Libertadores, o São Paulo segue um calvário de maus resultados sob o comando de Hernán Crespo. Na noite de domingo, o Tricolor sofreu mais uma derrota acachapante na temporada, dessa vez por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa, pelo Brasileirão. O São Paulo mais uma vez sofreu com erros técnicos e falta de atenção, principalmente por levar um gol com menos de um minuto de jogo. Após a partida, o técnico Crespo mais uma vez tentou encontrar explicações para a derrota. O treinador criticou a postura dos jogadores e da comissão técnica, ligou o sinal de alerta, mas destacou que a situação poderia ser pior.

“Fazer autocrítica, todos, comissão e todos. Estamos fazendo tudo como antes? Ou todos estamos dando um pouco menos? Não muito, mas um pouco menos. Temos de acreditar ao máximo. Quando chegamos, o diálogo era muito pior. Agora a lástima é não chegar à Libertadores. Três meses atrás, falava-se em rebaixamento. Os mesmos atletas, são os mesmos. O olhar no olho, no espelho, autocrítica”, disse Crespo. O que o São Paulo pode fazer para melhorar? Ainda no mesmo tom de cobrança, Hernán Crespo tentou fazer o diagnóstico de onde o São Paulo pode melhorar nas próximas partidas. Segundo o técnico, o Tricolor não está sendo agressivo como antes e que vive um momento delicado de maus resultados neste momento de temporada. “É um momento delicado para nós. Momento que as coisas não dão certo. Temos que fazer mea culpa e autocritica, mas é confiar neste grupo. Talvez estamos perdendo esses centímetros que antes tínhamos para ser mais agressivo. Hoje, não pode conceder gol depois de um minuto. E depois dois pênaltis que concedemos. Não estamos falando nem de tática, nem de estratégia. Temos de nos comprometer a voltar a ser esse time antipático, perigoso, agressivo, respeitando a identidade”, salientou o técnico.