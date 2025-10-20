Corinthians sofre transfer ban por atraso em pagamento ao Cuiabá

Timão atrasou parcela de pagamento por Raniele e recebeu notificação nesta segunda-feira / Crédito: Jogada 10

A semana não começou com boas notícias para o Corinthians. Na manhã desta segunda-feira (20), o Timão recebeu uma notificação de transfer ban e está impossibilitado de registrar jogadores pelos próximos seis meses. O motivo da punição é o atraso no pagamento de uma parcela na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF. O valor em aberto é uma dívida junto ao Cuiabá pela contratação de Raniele.

O prazo da segunda parcela venceu na última sexta-feira, dia 17 de outubro, e por conta do atraso no pagamento, o Corinthians recebeu a notificação do transfer ban nesta segunda. O Cuiabá, um dos maiores credores do clube, e parte diretamente interessada no pagamento, entrou de imediato com o pedido da punição. Em nota, o Corinthians afirmou que fará o pagamento da parcela ainda nesta segunda-feira, no valor de R$780 mil, e que vai entrar com recurso na CBF para a retirada da punição. Entenda o caso O Corinthians contratou Raniele no início de 2024, por 2,5 milhões de euros (cerca de R$13 milhões, na cotação da época) junto ao Cuiabá, mas tem passado por problemas para quitar os valores com o clube mato-grossense.