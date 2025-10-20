Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians sofre transfer ban por atraso em pagamento ao Cuiabá

Corinthians sofre transfer ban por atraso em pagamento ao Cuiabá

Timão atrasou parcela de pagamento por Raniele e recebeu notificação nesta segunda-feira
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A semana não começou com boas notícias para o Corinthians. Na manhã desta segunda-feira (20), o Timão recebeu uma notificação de transfer ban e está impossibilitado de registrar jogadores pelos próximos seis meses.

O motivo da punição é o atraso no pagamento de uma parcela na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF. O valor em aberto é uma dívida junto ao Cuiabá pela contratação de Raniele.

O prazo da segunda parcela venceu na última sexta-feira, dia 17 de outubro, e por conta do atraso no pagamento, o Corinthians recebeu a notificação do transfer ban nesta segunda. O Cuiabá, um dos maiores credores do clube, e parte diretamente interessada no pagamento, entrou de imediato com o pedido da punição.

Em nota, o Corinthians afirmou que fará o pagamento da parcela ainda nesta segunda-feira, no valor de R$780 mil, e que vai entrar com recurso na CBF para a retirada da punição.

Entenda o caso

O Corinthians contratou Raniele no início de 2024, por 2,5 milhões de euros (cerca de R$13 milhões, na cotação da época) junto ao Cuiabá, mas tem passado por problemas para quitar os valores com o clube mato-grossense.

Além do não pagamento de Raniele, o Corinthians também tem sofrido com outro caso de atraso: a contratação de Félix Torres. O Timão está com uma punição ativa pelo não pagamento de R$33 milhões ao Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro. O clube paulista foi condenado na Fifa e, em segunda instância, na Corte Arbitral do Esporte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar