Corinthians paga parcela e aguarda “perdão” do transfer ban

O Corinthians pagou nesta segunda-feira (20) a parcela atrasada pela contratação do volante Raniele junto ao Cuiabá. Afinal, o Timão havia atrasado o pagamento da segunda parcela do acordo da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, no valor total de pouco mais de R$ 7 milhões. Dessa forma, o Timão aguarda o “perdão” do transfer ban.
A segunda parcela do acordo venceu na última sexta-feira (17). O Corinthians ficou devendo R$ 788 mil referente à contratação do volante Raniele, como parte de uma dívida total de R$ 17,7 milhões. Assim, o Timão recebeu a notificação do transfer ban nesta segunda. Dessa forma, a diretoria agiu rápido para derrubar a medida.
Contudo, mesmo em caso de queda do transfer ban, o Corinthians vai continuar sem a possibilidade de registrar novos jogadores. Afinal, há um outro em vigor desde 12 de agosto por causa de uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres.
O Corinthians contratou Raniele no início de 2024, por 2,5 milhões de euros (cerca de R$13 milhões, na cotação da época) junto ao Cuiabá. Contudo, tem passado por problemas para quitar os valores com o clube mato-grossense.
