Corinthians anuncia novo executivo para as categorias de base

Profissional, com passagens por grandes clubes do Brasil e até pela Seleção, terá que ajustar as categorias inferiores do Timão

O posto está vago desde a semana passada, quando o Timão anunciou o desligamento de Alex Brasil. A negociação pelo novo dirigente teve a participação decisiva do presidente Osmar Stabile.

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação de um novo dirigente. Trata-se de Erasmo Damiani, que chega para assumir o cargo de executivo das categorias de base.

“É com muita satisfação que anunciamos a contratação do Damiani. Um profissional altamente qualificado, com vasta experiência e profundo conhecimento no desenvolvimento e aprimoramento de jovens talentos esportivos”, afirmou o presidente, em nova divulgada pelo clube.

Com passagens por clubes como Palmeiras, Internacional, Figueirense, Atlético e Botafogo, o novo executivo corintiano também atuou como coordenador das categorias de base da Seleção Brasileira. Aliás, ele fez parte da conquista do ouro olímpico nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

No Corinthians, Damiani terá a missão de ajustar a base do clube, contratar um novo técnico para o time sub-17 e reorganizar a pasta, após as denúncias de corrupção que surgiram no início do ano.