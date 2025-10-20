CBF expõe áudios do VAR em lances que Palmeiras contesta pênaltis: “Sem impacto”

Equipe da arbitragem de vídeo considera que a decisão de Wilton Pereira Sampaio em não marcar pênalti no zagueiro do Alviverde é correta / Crédito: Jogada 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, na noite deste domingo (19), áudios da equipe de arbitragem que estiveram na vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, pela 29ª rodada do Brasileirão. Umas das jogadas que a CBF disponibilizou a análise foi em que o Alviverde reclamou de pênalti de Jorginho sobre Gustavo Gómez depois de empurrão. O lance ocorreu aos três minutos da primeira etapa. Na ocasião, o meio-campista do Rubro-Negro fez uma carga nas costas do zagueiro paraguaio. No entanto, o árbitro Wilton Pereira Sampaio considerou que foi um contato normal e mandou a partida continuar. O juíz principal do VAR Caio Max, concordou que o empurrão não se configurou como irregular.

“Wilton, pode seguir. Os dois braços estão estendidos e não faz a flexão com impacto para empurrão”, observou o árbitro de vídeo. Palmeiras alega faltas em lance que deu origem ao segundo gol do Flamengo A CBF também divulgou a avaliação da penalidade, que originou o segundo gol do Flamengo. O Alviverde argumenta que na jogada houve duas faltas em seus jogadores no início do lance. Em um primeiro momento no atacante Vitor Roque e depois no zagueiro Bruno Fuchs, que foi o autor da falta em Pedro dentro da área. “Wilton, foi checado duas possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque (lance de Vitor Roque) e depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor (Fuchs). O pênalti está confirmado. O jogador defensor (Fuchs) se coloca na frente do jogador atacante (Pedro), que vai só se desvencilhar dele, acabam trombando e ele (Fuchs) deixa o corpo cair. Depois ele (Fuchs) comete o pênalti pisando no pé dentro da área. Pênalti confirmado”, apontou o VAR.