Cazares é desfalque do Indepediente em confronto contra o Atlético pela Sul-Americana

Meia, ex-Galo, sofreu uma lesão no joelho na última partida e é dúvida também para o jogo decisivo na Arena MRV / Crédito: Jogada 10

O reencontro entre Cazares e Atlético Mineiro não vai acontecer. O jogador, que atualmente defende o Indepediente del Valle, adversário do Galo na semifinal da Sul-Americana. Ele sofreu uma lesão em um dos joelhos, na última partida, e está fora do jogo. Na última sexta-feira (17), o meia se lesionou no confronto contra o Orense, e deixou o gramado ainda no primeiro tempo. Ele se queixou de fortes dores. No entanto, a gravidade da lesão ainda não foi informada e ele segue como dúvida para o jogo da decisão, na Arena Mrv, no próximo dia 28.