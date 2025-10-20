Cazares é desfalque do Indepediente em confronto contra o Atlético pela Sul-Americana

Cazares é desfalque do Indepediente em confronto contra o Atlético pela Sul-AmericanaMeia, ex-Galo, sofreu uma lesão no joelho na última partida e é dúvida também para o jogo decisivo na Arena MRV
O reencontro entre Cazares e Atlético Mineiro não vai acontecer. O jogador, que atualmente defende o Indepediente del Valle, adversário do Galo na semifinal da Sul-Americana. Ele sofreu uma lesão em um dos joelhos, na última partida, e está fora do jogo.
Na última sexta-feira (17), o meia se lesionou no confronto contra o Orense, e deixou o gramado ainda no primeiro tempo. Ele se queixou de fortes dores. No entanto, a gravidade da lesão ainda não foi informada e ele segue como dúvida para o jogo da decisão, na Arena Mrv, no próximo dia 28.
Apesar do reencontro não acontecer na Sul-Americana, Cazares já enfrentou o Atlético outras duas vezes, quando defendeu o Fluminense e América Mineiro, com dois e um jogo, respectivamente. Aliás, ele ainda não venceu o Galo jogando contra, são dois empates e uma derrota.
Ele chegou em Belo Horizonte em 2016, atuou em 205 jogos – e se tornou o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Galo. O jogador marcou 41 gols e conquistou dois Campeonatos Mineiros, além de uma Flórida Cup. Nesta temporada pelo Independiente, o equatoriano tem 35 partidas, com quatro gols e quatro assistências.
O Atlético Mineiro enfrenta o Independiente del Valle, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana.