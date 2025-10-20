Cazares é desfalque do Del Valle em confronto contra o Atlético pela Sul-Americana

O reencontro entre Cazares e Atlético Mineiro não vai acontecer nesta terça-feira (21). O jogador, que atualmente defende o Independiente del Valle, adversário do Galo na semifinal da Sul-Americana, sofreu uma lesão em um dos joelhos, na última partida, e está fora do jogo. Na última sexta-feira (17), o meia se lesionou no confronto contra o Orense e deixou o gramado ainda no primeiro tempo. Ele se queixou de fortes dores. No entanto, a gravidade da lesão ainda não foi informada e ele segue como dúvida para o jogo da decisão, na Arena MRV, no próximo dia 28.

Apesar do reencontro não acontecer na Sul-Americana, Cazares já enfrentou o Atlético outras três vezes, quando defendeu o Fluminense e América Mineiro. Aliás, ele ainda não venceu o Galo: dois empates e uma derrota. Ele chegou em Belo Horizonte em 2016, atuou em 205 partidas e se tornou o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Galo. O jogador marcou 41 gols e conquistou dois Campeonatos Mineiros, além de uma Flórida Cup. Nesta temporada pelo Del Valle, o equatoriano tem 35 partidas, com quatro gols e quatro assistências. O Atlético Mineiro enfrenta o Independiente del Valle, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana.