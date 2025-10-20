Carrillo e André Ramalho voltam a treinar com o elenco do Corinthians

Meia e zagueiro concluem transição física e devem ser relacionados pelo técnico Dorival Júnior para jogo contra o Vitória, no sábado / Crédito: Jogada 10

Após folgar no domingo, o elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (20) com duas novidades. Afinal, o zagueiro André Ramalho e o meia André Carrillo treinaram normalmente após finalizarem a transição física. Dessa maneira, os dois ficam à disposição do técnico Dorival Júnior para a sequência do Brasileirão. A tendência é que a dupla já figure na lista de relacionados para o duelo contra o Vitória, às 16h (de Brasília) de sábado (25), no Barradão, pela 30ª rodada.

LEIA MAIS: Corinthians anuncia novo executivo para as categorias de base No entanto, o treinador terá uma baixa para o confronto: o volante André, que subiu das divisões de base recentemente, teve constatada uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O jovem já havia desfalcado o Corinthians contra o Atlético e agora iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia do clube. Nesta segunda-feira, os jogadores começaram as atividades com um trabalho de força na academia. Em seguida, fizeram aquecimento no gramado com movimentações coordenativas. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Galo retornaram à parte interna do CT para um treino regenerativo. O restante do elenco ficou no campo e fez coletivo de dez contra dez. O Timão terá mais quatro dias de treinamento até viajar para Salvador, onde enfrentará o Vitória, no sábado.