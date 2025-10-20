Carrillo e André Ramalho voltam a treinar com o elenco do Corinthians

Carrillo e André Ramalho voltam a treinar com o elenco do CorinthiansMeia e zagueiro concluem transição física e devem ser relacionados pelo técnico Dorival Júnior para jogo contra o Vitória, no sábado
Após folgar no domingo, o elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (20) com duas novidades. Afinal, o zagueiro André Ramalho e o meia André Carrillo treinaram normalmente após finalizarem a transição física.
Dessa maneira, os dois ficam à disposição do técnico Dorival Júnior para a sequência do Brasileirão. A tendência é que a dupla já figure na lista de relacionados para o duelo contra o Vitória, às 16h (de Brasília) de sábado (25), no Barradão, pela 30ª rodada.
No entanto, o treinador terá uma baixa para o confronto: o volante André, que subiu das divisões de base recentemente, teve constatada uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O jovem já havia desfalcado o Corinthians contra o Atlético e agora iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia do clube.
Nesta segunda-feira, os jogadores começaram as atividades com um trabalho de força na academia. Em seguida, fizeram aquecimento no gramado com movimentações coordenativas. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Galo retornaram à parte interna do CT para um treino regenerativo. O restante do elenco ficou no campo e fez coletivo de dez contra dez.
O Timão terá mais quatro dias de treinamento até viajar para Salvador, onde enfrentará o Vitória, no sábado.
Carrillo não joga pelo Corinthians desde o início de agosto
Carrillo não atua pelo Corinthians desde o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no dia 6 de agosto. O peruano teve uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, passou por cirurgia e se recuperou muito antes do previsto inicialmente. Afinal, poderia nem atuar mais nesta temporada.
Já André Ramalho sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita em treino no dia 26 de setembro.
