Carrasco do Flamengo no Mundial de 22, Vietto marca pelo Racing

Camisa 12 do time argentino era o 10 do Al-Hilal (SAU), que bateu o Rubro-Negro por 3 a 2 e avançou à final do Mundial / Crédito: Jogada 10

O Flamengo pode encontrar um velho conhecido na quarta-feira (22/10), quando enfrentar o Racing (ARG), no Maracanã, pela ida da semifinal da Libertadores. Afinal, o meia Luciano Vietto, de 31 anos, é o camisa 12 do time argentino e tem um histórico favorável contra o Fla. O jogador, que voltou em 2024 para o time que o revelou, tem apenas uma partida contra os rubro-negros. E que partida! Foi na semifinal do Mundial de Clubes de 2022, disputado em fevereiro de 2023 no Marrocos.

LEIA MAIS: Jornal argentino ressalta fase do Flamengo, antes de duelo com o Racing: “Mete medo” Na ocasião, Flamengo e Al-Hilal (SAU) duelavam pela semifinal, buscando descobrir quem encontraria Real Madrid (ESP) ou Al Ahly (EGI) na grande decisão. Mesmo favorito, o Flamengo, no entanto, saiu atrás, graças a Salem Al-Dawsari, cobrando pênalti, logo aos cinco minutos de jogo. Pedro, aos 20′, deixou tudo igual após assistência de Matheus França. No fim do primeiro tempo, porém, Gerson cometeu pênalti e recebeu o cartão vermelho, com Al-Dawsari convertendo nova cobrança, aos 45+10′. Assim, o Flamengo iria para o intervalo com um a menos em campo e desvantagem no placar. Aos 25′ da etapa final, o golpe fatal. Vietto, o camisa 10 daquela equipe, recebeu pela direita, fez carnaval e anotou um verdadeiro golaço para cima de Santos, ampliando a vantagem saudita. Pedro ainda descontaria nos acréscimos, mas não havia tempo para mais nada. O Flamengo caía na semifinal do Mundial. Na decisão, o Al-Hilal foi valente, mas perdeu por 5 a 3 para o Real Madrid, ficando com o vice. Vietto, aliás, marcaria dois gols contra os Merengues.

Jogador marca pelo Racing Mesmo não sendo titular absoluto do técnico Gustavo Costas, Vietto é importante jogador do Racing. Não à toa, no último compromisso da equipe antes de viajar ao Rio de Janeiro, os argentinos venceram o Aldosivi por 1 a 0. O autor do gol? Exatamente Luciano Vietto. Com uma cavadinha recheada de estilo em cobrança de pênalti (veja abaixo), o craque anotou o gol único do duelo, ajudando o Racing a subir na tabela do Grupo A do Campeonato Argentino. Agora, a equipe surge na sexta colocação, com 18 pontos – apenas três a menos que o líder Estudiantes após 13 rodadas. Na atual temporada, Vietto tem 25 jogos pelo Racing, sendo 16 como titular e nove como reserva utilizado. Anotou, assim, cinco gols, com mais três assistências. Um de seus gols, aliás, foi no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, vencida pelos argentinos, contra o Botafogo. A equipe de Avellaneda venceu os dois confrontos por 2 a 0, sagrando-se campeão pela primeira vez do torneio.