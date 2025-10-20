Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carrasco do Flamengo no Mundial de 22, Vietto marca pelo Racing

Camisa 12 do time argentino era o 10 do Al-Hilal (SAU), que bateu o Rubro-Negro por 3 a 2 e avançou à final do Mundial
O Flamengo pode encontrar um velho conhecido na quarta-feira (22/10), quando enfrentar o Racing (ARG), no Maracanã, pela ida da semifinal da Libertadores. Afinal, o meia Luciano Vietto, de 31 anos, é o camisa 12 do time argentino e tem um histórico favorável contra o Fla.

O jogador, que voltou em 2024 para o time que o revelou, tem apenas uma partida contra os rubro-negros. E que partida! Foi na semifinal do Mundial de Clubes de 2022, disputado em fevereiro de 2023 no Marrocos.

LEIA MAIS: Jornal argentino ressalta fase do Flamengo, antes de duelo com o Racing: “Mete medo”

Na ocasião, Flamengo e Al-Hilal (SAU) duelavam pela semifinal, buscando descobrir quem encontraria Real Madrid (ESP) ou Al Ahly (EGI) na grande decisão. Mesmo favorito, o Flamengo, no entanto, saiu atrás, graças a Salem Al-Dawsari, cobrando pênalti, logo aos cinco minutos de jogo. Pedro, aos 20′, deixou tudo igual após assistência de Matheus França.

No fim do primeiro tempo, porém, Gerson cometeu pênalti e recebeu o cartão vermelho, com Al-Dawsari convertendo nova cobrança, aos 45+10′. Assim, o Flamengo iria para o intervalo com um a menos em campo e desvantagem no placar.

Aos 25′ da etapa final, o golpe fatal. Vietto, o camisa 10 daquela equipe, recebeu pela direita, fez carnaval e anotou um verdadeiro golaço para cima de Santos, ampliando a vantagem saudita. Pedro ainda descontaria nos acréscimos, mas não havia tempo para mais nada. O Flamengo caía na semifinal do Mundial. Na decisão, o Al-Hilal foi valente, mas perdeu por 5 a 3 para o Real Madrid, ficando com o vice. Vietto, aliás, marcaria dois gols contra os Merengues.

Jogador marca pelo Racing

Mesmo não sendo titular absoluto do técnico Gustavo Costas, Vietto é importante jogador do Racing. Não à toa, no último compromisso da equipe antes de viajar ao Rio de Janeiro, os argentinos venceram o Aldosivi por 1 a 0. O autor do gol? Exatamente Luciano Vietto.

Com uma cavadinha recheada de estilo em cobrança de pênalti (veja abaixo), o craque anotou o gol único do duelo, ajudando o Racing a subir na tabela do Grupo A do Campeonato Argentino. Agora, a equipe surge na sexta colocação, com 18 pontos – apenas três a menos que o líder Estudiantes após 13 rodadas.

Na atual temporada, Vietto tem 25 jogos pelo Racing, sendo 16 como titular e nove como reserva utilizado. Anotou, assim, cinco gols, com mais três assistências. Um de seus gols, aliás, foi no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, vencida pelos argentinos, contra o Botafogo. A equipe de Avellaneda venceu os dois confrontos por 2 a 0, sagrando-se campeão pela primeira vez do torneio.

Veja só a cobrança “nojenta” de Vietto

