Brentford vence West Ham com gol brasileiro e respira na Premier League

Brentford vence West Ham com gol brasileiro e respira na Premier LeagueIgor Thiago abre caminho para vitória fora de casa e amplia a crise dos Hammers, que seguem na penúltima posição
O Brentford venceu o West Ham por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), na partida de encerramento da 8ª rodada da Premier League. Mesmo fora de casa, o time conseguiu se impor e mereceu sair com os três pontos do Estádio Olímpico de Londres. O brasileiro Igor Thiago abriu o placar no fim do primeiro tempo, enquanto Mathias Jensen completou a vitória no apagar das luzes.
Dessa maneira, o Brentford deu um salto na tabela da Premier League e ampliou a crise no West Ham. Com a vitória, o time subiu para a 13ª posição e abriu cinco de vantagem para o Nottingham Forest, que abre a zona de rebaixamento. Por outro lado, os Hammers chegaram à quinta partida consecutiva sem vitória no Campeonato Inglês, com quatro derrotas e um empate.
Mesmo com a chegada do técnico Nuno Espírito Santo, o West Ham não conseguiu evoluir nos últimos jogos e deixou os torcedores furiosos no Estádio Olímpico de Londres. Com o resultado, o time segue com quatro pontos em oito rodadas, na penúltima posição da Premier League. Além disso, a diferença para o Burnley, primeiro fora da degola, é de três pontos. Este é o pior início de temporada da história do clube londrino.
WHAT. A. PERFORMANCE. pic.twitter.com/la3NcW7QVq
— Brentford FC (@BrentfordFC) October 20, 2025
O jogo
Mesmo fora de casa, o Brentford dominou o primeiro tempo e conseguiu pressionar o West Ham no campo de ataque. Schade e Igor Thiago, que acertou a trave em uma das melhores oportunidades, foram os jogadores mais perigosos do time visitante. No entanto, a pressão só deu resultado aos 42 minutos. Em um bom contra-ataque que começou com lançamento do campo de defesa, Igor Thiago abriu o placar. Nos acréscimos, a equipe ainda balançou a rede, mas o gol acabou sendo anulado por um impedimento milimétrico acusado pelo VAR.
A segunda etapa começou do jeito que encerrou a primeira: pressão do Brentford. Porém, o West Ham acordou na partida e passou a ter mais posse de bola. Assim, os Hammers conseguiram ter mais volume no ataque, enquanto os visitantes apostavam nos contra-ataques. Contudo, não foi o suficiente e o Brentford ampliou o placar com Mathias Jensen, no acréscimos da partida no Estádio Olímpico de Londres.
Jogos da 8ª rodada da Premier League 2025/26
Nottingham Forest 0x3 Chelsea
Sunderland 2×0 Wolverhampton
Burnley 2×0 Leeds
Crystal Palace 3×3 Bournemouth
Brighton 2×1 Newcastle
Fulham 0 x 1 Arsenal
Manchester City 2 x 0 Everton
Domingo (19/10)
Tottenham 1×2 Aston Villa
Liverpool 1×2 Manchester United
Segunda-feira (20/10)
West Ham 0x2 Brentford
