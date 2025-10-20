Brentford vence West Ham com gol brasileiro e respira na Premier League

Igor Thiago abre caminho para vitória fora de casa e amplia a crise dos Hammers, que seguem na penúltima posição / Crédito: Jogada 10

O Brentford venceu o West Ham por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), na partida de encerramento da 8ª rodada da Premier League. Mesmo fora de casa, o time conseguiu se impor e mereceu sair com os três pontos do Estádio Olímpico de Londres. O brasileiro Igor Thiago abriu o placar no fim do primeiro tempo, enquanto Mathias Jensen completou a vitória no apagar das luzes. LEIA MAIS: Arnold, do Real Madrid, se recupera e pode estar entre os relacionados para duelo com a Juventus

Dessa maneira, o Brentford deu um salto na tabela da Premier League e ampliou a crise no West Ham. Com a vitória, o time subiu para a 13ª posição e abriu cinco de vantagem para o Nottingham Forest, que abre a zona de rebaixamento. Por outro lado, os Hammers chegaram à quinta partida consecutiva sem vitória no Campeonato Inglês, com quatro derrotas e um empate. Mesmo com a chegada do técnico Nuno Espírito Santo, o West Ham não conseguiu evoluir nos últimos jogos e deixou os torcedores furiosos no Estádio Olímpico de Londres. Com o resultado, o time segue com quatro pontos em oito rodadas, na penúltima posição da Premier League. Além disso, a diferença para o Burnley, primeiro fora da degola, é de três pontos. Este é o pior início de temporada da história do clube londrino. WHAT. A. PERFORMANCE. pic.twitter.com/la3NcW7QVq — Brentford FC (@BrentfordFC) October 20, 2025