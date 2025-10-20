Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiro chega a 200 jogos pelo Midtjylland e comemora com gol

Brasileiro chega a 200 jogos pelo Midtjylland e comemora com gol

Ex-jogador do Bahia, lateral Paulinho comemora a marca e relembra trajetória vitoriosa desde sua chegada ao clube, em 2019
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O lateral-esquerdo Paulinho alcançou uma marca expressiva na carreira. Afinal, o defensor chegou a sua partida de número 200 pelo Midtjylland, da Dinamarca. A marca ocorreu no último domingo (19), na goleada por 5 a 1 sobre o Vejle, com direito a gol do brasileiro, em jogo válido pela Superliga Dinamarquesa.

Com passagens por Santo André, Santos, São Bento, Boa Esporte e Bahia – seu último clube no futebol brasileiro -, Paulinho chegou ao Midtjylland em 2019 e se tornou um dos grandes ídolos da equipe.

LEIA MAIS: “Lei Wenger” pode mudar regra do impedimento já na Copa de 2026

Desde então, conquistou duas vezes o título nacional, uma Copa da Dinamarca e disputou as principais competições europeias, incluindo a Champions League. O brasileiro celebrou a marca com gratidão e orgulho.

“Alcançar 200 jogos com a camisa do Midtjylland é muito gratificante, ainda mais marcando um gol. Entre essas partidas, estão conquistas importantes, participações em Champions League, Europa League e Conference League. São experiências que me deixam muito orgulhoso e que, no futuro, vou lembrar com muito carinho”, destacou Paulinho, que soma oito gols e 14 assistências.

Momento mais marcante pelo Midtjylland ocorreu ao disputar a Champions

Apesar dos títulos e da trajetória de sucesso, o lateral revelou que o momento mais marcante desses 200 jogos foi ter atuado na Liga dos Campeões 2020/2021, quando o Midtjylland avançou até a fase de grupos e caiu na chave com Atalanta, Liverpool e Ajax.

“O momento mais especial, tirando os títulos, foi jogar uma Champions League. É um campeonato que eu acompanhava desde criança, e tem toda aquela emoção da música antes da partida. Viver isso dentro de campo foi realmente marcante”, relembrou.

Natural de São Paulo, Paulinho iniciou a carreira nas categorias de base do Santo André. Ele teve passagens por Santos B, Boa Esporte, São Bento e Bahia, antes de seguir para o futebol dinamarquês. Atualmente, o lateral é o segundo brasileiro com mais partidas disputadas por clubes da Dinamarca, atrás apenas de César Santin, que soma 209 jogos no país. No entanto, essa marca pode cair em breve.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar