Brasileiro chega a 200 jogos pelo Midtjylland e comemora com gol

Ex-jogador do Bahia, lateral Paulinho comemora a marca e relembra trajetória vitoriosa desde sua chegada ao clube, em 2019 / Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Paulinho alcançou uma marca expressiva na carreira. Afinal, o defensor chegou a sua partida de número 200 pelo Midtjylland, da Dinamarca. A marca ocorreu no último domingo (19), na goleada por 5 a 1 sobre o Vejle, com direito a gol do brasileiro, em jogo válido pela Superliga Dinamarquesa. Com passagens por Santo André, Santos, São Bento, Boa Esporte e Bahia – seu último clube no futebol brasileiro -, Paulinho chegou ao Midtjylland em 2019 e se tornou um dos grandes ídolos da equipe.

LEIA MAIS: “Lei Wenger” pode mudar regra do impedimento já na Copa de 2026 Desde então, conquistou duas vezes o título nacional, uma Copa da Dinamarca e disputou as principais competições europeias, incluindo a Champions League. O brasileiro celebrou a marca com gratidão e orgulho. “Alcançar 200 jogos com a camisa do Midtjylland é muito gratificante, ainda mais marcando um gol. Entre essas partidas, estão conquistas importantes, participações em Champions League, Europa League e Conference League. São experiências que me deixam muito orgulhoso e que, no futuro, vou lembrar com muito carinho”, destacou Paulinho, que soma oito gols e 14 assistências. Momento mais marcante pelo Midtjylland ocorreu ao disputar a Champions Apesar dos títulos e da trajetória de sucesso, o lateral revelou que o momento mais marcante desses 200 jogos foi ter atuado na Liga dos Campeões 2020/2021, quando o Midtjylland avançou até a fase de grupos e caiu na chave com Atalanta, Liverpool e Ajax.