Barcelona x Olympiacos: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

As emoções da Champions estão de volta. Nesta terça-feira (21), Barcelona e Olympiacos se enfrentam às 13h45 (de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga do maior torneio de clubes do futebol europeu. A bola rola no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, e coloca frente a frente duas equipes que vêm de derrotas na competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

LEIA MAIS: Arnold, do Real Madrid, se recupera e pode estar entre os relacionados para duelo com a Juventus Como chega o Barcelona O Barça atravessa um momento de instabilidade na temporada. Após perder para o PSG na 2ª rodada da Champions e ser goleado pelo Sevilla em LaLiga, o time reagiu com uma vitória no último lance diante do Girona. Agora, tenta manter a confiança para seguir na parte de cima da tabela e buscar a vaga direta nas oitavas de final da Champions. Além disso, o resultado positivo nesta terça-feira é fundamental para o Barcelona chegar embalado para o clássico contra o Real Madrid, no próximo final de semana, valendo a liderança do Campeonato Espanhol. O Barcelona está na 16ª posição nesta fase de liga da Champions, um ponto atrás do City, que fecha a zona de classificação direta para as oitavas de final.

Para o jogo desta terça-feira, o técnico Hansi Flick não poderá contar com Joan García, Gavi, Dani Olmo e Ter Stegen, todos lesionados. Ao mesmo tempo, Ferrán Torres, Lewandowski e Raphinha, com problemas físicos, são tratados como dúvidas. Como chega o Olympiacos Por outro lado, o clube grego vive uma situação delicada na Champions e ainda está em busca da primeira vitória. O Olympiacos estreou com um empate sem gols diante do estreante Pafos, do Chipre, e vem de uma derrota fora de casa para o Arsenal. Além disso, o Olympiacos é um dos dois times que ainda não marcaram gols nesta edição da Champions.