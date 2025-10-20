Atlético nega possibilidade de rescisão de contrato de Hulk

Clube se manifestou horas depois da informação ser divulgada e chamou-a de "infundadas", além de defender o ídolo

Além de ressaltar que não existe a possibilidade do término do vínculo ao final desta temporada, o clube valorizou o histórico do jogador. Desse modo, na nota, o Galo cita o atacante como um dos três maiores ídolos da sua história e que possui respeito de todos. Contudo, o Alvinegro reforçou o foco na semifinal da Sul-Americana.

Horas depois dos primeiros rumores virem a público, o Atlético se manifestou sobre a possibilidade de uma rescisão de contrato do atacante Hulk . Sobretudo, o clube afirmou que nunca tratou sobre o assunto de forma interna e chamou as informações de “infundadas”.

Em seu pior momento desde o seu retorno ao futebol brasileiro, Hulk não vem tendo muitas oportunidades no Galo. O atacante marcou pela última vez no dia 14 de agosto, contra o Godoy Cruz. Apesar disso, o atacante atuou como titular na partida contra o Corinthians, no sábado (18), junto com os reservas utilizados na capital paulista.

Confira a nota do Atlético

“O Clube Atlético Mineiro esclarece que especulações sobre um possível encerramento de contrato do atleta Hulk, ao término da atual temporada, são infundadas. Esse assunto jamais foi tratado internamente.

Estamos absolutamente concentrados nas competições de 2025. Amanhã, o Galo disputa uma semifinal de torneio internacional, e toda a atenção está voltada para esse grande desafio.

Hulk é um dos 3 maiores ídolos da história do Atlético, merecedor de todo o nosso respeito e admiração. É um ser humano querido por todos dentro da instituição e idolatrado pela Massa Atleticana.