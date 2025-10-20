Atlético avalia possibilidade de rescisão de Hulk e atacante se manifesta

Atlético avalia possibilidade de rescisão de Hulk e atacante se manifestaJogador vivem jejum de 13 jogos, tem contrato com o Galo até o final de 2026, mas quer deixar o clube antes do fim do vínculo
Sem marcar há 13 jogos, o atacante vive um momento de instabilidade quanto ao seu futuro no Atlético. O ídolo do Galo tem contrato até o final de 2026, mas rumores indicam que o clube avalia a possibilidade de rescindir o vínculo com o jogador no final desta temporada.
O jornalista Vinicius Nicoletti, da ESPN, divulgou a informação. O assunto é trabalhado nos bastidores do clube, mas está longe de ser resolvido. O Galo avalia mudanças para 2026, passando pela parte financeira. No momento, Hulk recebe o maior salário do elenco. A diretoria vai esperar o final do ano para avaliar se vale a pena aliviar a folha de pagamento, para investir em novos jogadores.
Procurado pela imprensa, Hulk respondeu que possui contrato e pretende cumprir. O jogador também destacou que fica no aguardo de algum contato oficial do Atlético para resolver a situação.
“Eu tenho contrato e pretendo cumprir. Se o clube não quiser ficar comigo, que venha me procurar que a gente senta e resolve. Ninguém, em nenhum momento, me procurou”, declarou ao portal ge.
Hulk vem sendo reserva nas últimas partidas do Galo. Contra o Corinthians, no último sábado (18), teve a oportunidade de iniciar a partida como titular, já que Sampaoli poupou jogadores pensando na semifinal da Sul-Americana. O atacante não marca desde a partida contra o Godoy Cruz, no dia 14 de agosto.