Atlético aposta em time mais físico para superar Del Valle e altitude; veja escalação

O Atlético muda o foco e se prepara para enfrentar o Independiente del Valle , na altitude do Equador, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília). O jogo é válido pela ida da semifinal da Sul-Americana. A delegação mineira já está em Guayaquil para o duelo pela competição continental.

O técnico Jorge Sampaoli deve mandar a campo um time mais físico. Ou seja, que esteja descansado e com mais força, pensando justamente no ar rarefeito da cidade de Sangolquí, que fica a 12 km de Quito. Para amenizar os efeitos da altitude de 2.850 metros, o Galo só vai para a capital equatoriana no dia da partida. A delegação dorme em Guayaquil de segunda para terça-feira.

O volante Fausto Vera, suspenso, não enfrenta os equatorianos. Por outro lado, Sampaoli terá o retorno de Alexsander, recuperado de lesão no joelho. Apesar disso, deve começar a partida no banco de reservas.

No último sábado, Sampaoli poupou titulares contra o Corinthians, pelo Brasileirão, pensando na decisão desta terça. Arana, Scarpa, Bernard e Dudu começaram no banco e, assim, devem retornar à equipe titular. Hulk, titular no sábado, tende a ficar no banco. Uma opção do treinador é manter o esquema com três zagueiros, com Ruan Tressoldi entrando entre os 11 iniciais.

Veja possível escalação do Atlético

No departamento médico, o Galo conta com cinco jogadores: Lyanco (ruptura do tendão de Aquiles esquerdo), Júnior Santos (lesão traumática no púbis, com ruptura do tendão adutor da coxa direita), Cuello (com fratura na fíbula e com ligamentos do tornozelo esquerdo afetados, passou por cirurgia e só retorna ao time em 2026), Patrick (o volante se recupera de lesão na coluna) e Caio Maia (está em fase final da cirurgia no joelho, realizada no fim de 2024).