Arturo Vidal faz publicação provocando seleção da Argentina

Meio-campista chileno celebrou a conquista de Marrocos no Mundial Sub-20
No último domingo (20), pela final do Mundial Sub-20, Marrocos fez história ao bater a Argentina, por 2 a 0, em Santiago. Com isso, um conhecido adversário do futebol argentino, caso do meio-campista chileno Arturo Vidal, não perdeu a chance de dar uma “cutucada” através das redes sociais.

Em seu perfil, o jogador que milita no Colo-Colo publicou a imagem de uma televisão em momento da decisão onde o placar já era favorável aos marroquinos. Além disso, ele escreveu “Marrocos” e colocou emojis em forma de contentamento com a situação.

Como era de se esperar, a postagem do jogador de 38 anos gerou uma série de manifestações vindas de ambos os lados. Seja por parte de argentinos rebatendo a provocação como de seguidores chilenos se mostrando felizes com a alfinetada de Vidal.

A rivalidade que se intensificou entre Argentina e Chile desde as decisões de Copa América em 2015 e 2016, aliás, se refletiu no apoio do torcedor presente no Estadio Nacional. Isso porque, nos gols marcados pelo selecionado africano (ambos do atacante Yassir Zabiri), houve forte manifestação da torcida local.

Com o resultado, a seleção da Argentina deixou de ampliar sua vantagem na posição de maior vencedora do Mundial Sub-20 na história. Com seis títulos, a última vez que os argentinos celebraram tal conquista foi em 2007.


