Arsenal x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26
Dia de jogo grande na fase de liga da Champions. Nesta terça-feira (21), Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, em partida válida pela 3ª rodada da maior competição de clubes do futebol europeu.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Arsenal
O Arsenal chega em grande fase para encarar o Atlético. Os Gunners estão na liderança da Premier League, com o futebol mais equilibrado da Inglaterra no momento. Além disso, o clube londrino venceu as duas primeiras rodadas da Champions (Athletic Bilbao e Olympiacos) e está com 100% de aproveitamento na competição europeia. Somando todas as competições, o Arsenal está invicto há oito jogos e vem de cinco vitórias consecutivas.
A boa notícia para Mikel Arteta fica por conta do retorno de Hincapié, recuperado de lesão. Contudo, o treinador espanhol segue com alguns jogadores cedidos ao departamento médico. São os casos de Martin Odegaard, Kai Havertz, Gabriel Jesus e Noni Madueke, baixas confirmadas para o jogo desta terça-feira.
Como chega o Atlético de Madrid
O time espanhol, por sua vez, teve um início de temporada irregular, mas parece estar em recuperação. Após a estreia com derrota por 3 a 2 para o Liverpool na Champions, o Atlético goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1. Além disso, o Atlético está no G-4 do Campeonato Espanhol e vem de uma sequência de sete jogos de invencibilidade, com uma vitória importante sobre o Real Madrid neste período.
O único desfalque confirmado para o técnico Diego Simeone fica por conta de Johnny Cardoso, lesionado. Por fim, Nicolás González aparece como dúvida.
ARSENAL X ATLÉTICO DE MADRID
3ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: terça-feira, 21/10/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Emirates Stadium, em Londres.
ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Eberechi Eze, Zubimendi e Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.
ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Giuliano Simeone, Barrios, Gallagher e Thiago Almada; Griezmann e Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone.
Árbitro: Davide Massa (Itália).
Auxiliares: Filippo Meli (Itália) e Stefano Alassio (Itália).
VAR: Daniele Chiffi (França).