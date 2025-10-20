Arsenal x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na fase de liga da Champions. Nesta terça-feira (21), Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, em partida válida pela 3ª rodada da maior competição de clubes do futebol europeu.

Como chega o Arsenal

O Arsenal chega em grande fase para encarar o Atlético. Os Gunners estão na liderança da Premier League, com o futebol mais equilibrado da Inglaterra no momento. Além disso, o clube londrino venceu as duas primeiras rodadas da Champions (Athletic Bilbao e Olympiacos) e está com 100% de aproveitamento na competição europeia. Somando todas as competições, o Arsenal está invicto há oito jogos e vem de cinco vitórias consecutivas.

A boa notícia para Mikel Arteta fica por conta do retorno de Hincapié, recuperado de lesão. Contudo, o treinador espanhol segue com alguns jogadores cedidos ao departamento médico. São os casos de Martin Odegaard, Kai Havertz, Gabriel Jesus e Noni Madueke, baixas confirmadas para o jogo desta terça-feira.

Como chega o Atlético de Madrid

O time espanhol, por sua vez, teve um início de temporada irregular, mas parece estar em recuperação. Após a estreia com derrota por 3 a 2 para o Liverpool na Champions, o Atlético goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1. Além disso, o Atlético está no G-4 do Campeonato Espanhol e vem de uma sequência de sete jogos de invencibilidade, com uma vitória importante sobre o Real Madrid neste período.