Arnold, do Real Madrid, se recupera e pode ser relacionado para duelo com a Juventus

Lateral não atua desde 16 de setembro e deve estar em campo no próximo domingo, quando o time merengue enfrenta o Barcelona

Vale lembrar que o lateral se contundiu no início da partida contra o Olympique de Marselha, em 16 de setembro. Na ocasião, a equipe merengue venceu por 2 a 1, mas ganhou esse desfalque importante.

Um dos principais reforços do Real Madrid na temporada 2025/26, Alexander-Arnold se recuperou de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Assim, a tendência é que o jogador figure na lista de relacionados de Xabi Alonso para o duelo com a Juventus, pela Champions League, na quarta-feira (22), às 16h (de Brasília).

Apesar da previsão de retorno ser entre seis e oito semanas, o inglês evoluiu bem. De acordo com o diário “As”, o atleta está praticamente certo para o clássico do próximo domingo (26), contra o Barcelona, novamente no Bernabéu, pela La Liga.

No momento, o Real tem entrado em campo com atletas improvisados na lateral-direita, por conta das lesões de Arnold e Carvajal. O treinador tem utilizado, principalmente, o uruguaio Valverde no setor. Além dos dois, Huijsen e Ceballos também estão entregues ao Departamento Médico, mas têm chances de reaparecer no “El Clasico”

Por fim, o time tem 100% de aproveitamento na Champions League, com duas vitórias sobre Olympique de Marselha e Kairat. Agora, os comandados de Xabi Alonso tentam mais um triunfo para dar sequência ao bom início de temporada.