Agora é Libertadores! Confira programação semanal do Flamengo

Agora é Libertadores! Confira programação semanal do FlamengoRubro-Negro se prepara para receber o Racing (ARG), pela semifinal da Libertadores da América; no sábado, encara o Fortaleza
Após a vitória épica sobre o Palmeiras, no último domingo (19/10), o Flamengo muda a chave para a semana que se inicia. Isso porque o Rubro-Negro tem o importante duelo contra o Racing (ARG) na quarta-feira (22/10), iniciando a disputa por vaga na final da Libertadores.
Assim, o clube divulgou a programação da semana para o departamento de futebol. E, nesta segunda (20/10) pela manhã, o Flamengo se reapresentou para treino no CT George Helal (Ninho do Urubu). Na terça (21/10), véspera do jogo, o treino é pela tarde: às 15h30 (de Brasília).
Quarta-feira, então, é dia de jogo. Às 21h30, o Fla recebe o Racing, no Maracanã, pela ida da semifinal da Libertadores. Antes da volta, porém, o clube enfrenta o Fortaleza, no Castelão (CE), pelo Brasileirão.
Para este jogo, a preparação começa já na quinta (23/10), novamente às 15h30, no Ninho do Urubu. Já na sexta (24/10), o treino é às 9h30, com voo marcado para as 15h rumo à capital cearense. O duelo contra o Laion é, assim, no sábado (25/10), às 19h30. Ainda no sábado, às 23h45, a delegação do Flamengo retorna ao Rio de Janeiro.
A volta contra o Racing é no dia 29, em Buenos Aires, capital da Argentina. O Fla, no entanto, ainda não divulgou a programação referente à preparação para este confronto em questão. Quem avançar enfrenta o vencedor de Palmeiras e LDU (EQU) na grande final.
