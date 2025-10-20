“Melhor atuação de um jogador neste Brasileiro”: jornalista demonstra fascínio com Pedro

Unanimidade entre torcedores e especialistas, o camisa 9 liderou a vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, nesse domingo, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Dono de uma assistência, pênalti sofrido e do gol da vitória, Pedro fez chover no Maracanã durante o triunfo do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no domingo (19). A atuação do camisa 9 não só empolgou os mais de 70 mil rubro-negros no estádio, como conquistou reconhecimento unânime entre analistas e comissão técnica em uma das partidas mais aguardadas da temporada. O atacante demonstrou controle e eficácia desde o apito da “decisão antecipada”. Aos nove minutos, girou com facilidade sobre Bruno Fuchs e encontrou Arrascaeta em profundidade para abrir o placar no Maracanã. Mas não parou por aí… Ainda na etapa inicial, sofreu o pênalti convertido por Jorginho e aproveitou o erro de Aníbal Moreno para marcar o gol da vitória rubro-negra.

Uma atuação que lhe rendeu elogios públicos do técnico Filipe Luís e que chamou atenção do jornalista André Rizek. Encantado com o desempenho do camisa 9, o comunicador classificou a partida do atacante como a mais impactante de um jogador nesta edição do Brasileirão. “Pedro fez hoje uma das melhores – senão A MAIOR – atuação de um jogador nesse Brasileiro, levando em conta o peso do jogo e como ele fez diferença no placar. Que partidaça do centroavante rubro-negro”, escreveu o apresentador da Globo. Substituído aos 39′ da etapa final por Bruno Henrique, o atacante deixou o campo ovacionado pela torcida. Um claro reconhecimento de seu desempenho técnico e comprometimento tático. Pedro fez hoje uma das melhores – senão A MAIOR – atuação de um jogador nesse Brasileiro, levando em conta o peso do jogo e como ele fez diferença no placar. Que partidaça do centroavante rubro-negro.

— André Rizek (@andrizek) October 19, 2025 Números que corroboram As estatísticas expressivas descrevem um pouco do que fez o camisa 9 na partida, visto que reforçam sua influência especialmente na construção de jogadas e dinâmicas ofensivas.

Além do gol marcado e da assistência concedida, o atacante ainda criou uma grande chance, venceu oito duelos, completou dois dribles certos (em três tentativas) e sofreu o pênalti. A superação de Pedro na temporada A grande fase reflete o resultado de uma virada de chave profissional e pessoal. Após ser preterido em momentos decisivos da temporada, o atacante chegou a ter seu futuro no clube questionado devido à exposição pública de Filipe Luís com sua postura nos treinos. O jogador viveu um período conturbado e de muita especulação sobre uma possível saída. Contudo, o atacante se manteve firme e, no último domingo (19), ouviu elogios públicos do técnico. Filipe, aliás, entende que atuações como a de ontem o credenciam ainda mais à Copa do Mundo.

“Utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime, uma partida individual com nota artística. Perfeito em todos os aspectos do jogo. Eu não sou o Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra”, afirmou o treinador em entrevista coletiva. Flamengo em momento decisivo Com a vitória, o Rubro-Negro chegou aos 61 pontos — igualando a pontuação do Palmeiras —, mas permaneceu em segundo lugar pelos critérios de desempate (18 vitórias contra 19 do rival paulista).