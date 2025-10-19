William Arão pode ganhar vaga de titular no Santos contra o Vitória

Volante é cotado para assumir a posição com o problema médico de Tomás Rincón e a suspensão de João Schmidt / Crédito: Jogada 10

William Arão pode ser titular no Santos na partida desta segunda-feira (20) contra o Vitória, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante tem chance de entrar na vaga de Tomás Rincón no meio de campo do Peixe. O venezuelano segue em transição para o gramado por conta de um edema na panturrilha esquerda, que já o fez desfalcar a equipe contra o Corinthians. Assim, ele deve retornar na rodada seguinte, no duelo contra o Botafogo.

LEIA MAIS: Triunfo do Santos sobre o Vitória se torna motivação pessoal para Vojvoda Neste domingo (19), o elenco do Santos treinou no CT Rei Pelé de olho no duelo contra os baianos. O técnico Juan Pablo Vojvoda vem fazendo testes no meio de campo. Afinal, ele já não contará com João Schmidt, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Assim, surge a opção de escalar William Arão como titular. O volante já entrou no segundo tempo diante do Corinthians após ficar quase três meses sem jogar. Outra possibilidade seria recuar Zé Rafael para o lugar de João Schmidt, abrindo uma vaga para Victor Hugo ou Gabriel Bontempo mais à frente. Dessa maneira, um provável Santos para o duelo contra o Vitória pode ter: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (Gabriel Bontempo ou Victor Hugo), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.