Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

William Arão pode ganhar vaga de titular no Santos contra o Vitória

William Arão pode ganhar vaga de titular no Santos contra o Vitória

Volante é cotado para assumir a posição com o problema médico de Tomás Rincón e a suspensão de João Schmidt
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

William Arão pode ser titular no Santos na partida desta segunda-feira (20) contra o Vitória, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante tem chance de entrar na vaga de Tomás Rincón no meio de campo do Peixe.

O venezuelano segue em transição para o gramado por conta de um edema na panturrilha esquerda, que já o fez desfalcar a equipe contra o Corinthians. Assim, ele deve retornar na rodada seguinte, no duelo contra o Botafogo.

LEIA MAIS: Triunfo do Santos sobre o Vitória se torna motivação pessoal para Vojvoda

Neste domingo (19), o elenco do Santos treinou no CT Rei Pelé de olho no duelo contra os baianos. O técnico Juan Pablo Vojvoda vem fazendo testes no meio de campo. Afinal, ele já não contará com João Schmidt, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Assim, surge a opção de escalar William Arão como titular. O volante já entrou no segundo tempo diante do Corinthians após ficar quase três meses sem jogar. Outra possibilidade seria recuar Zé Rafael para o lugar de João Schmidt, abrindo uma vaga para Victor Hugo ou Gabriel Bontempo mais à frente.

Dessa maneira, um provável Santos para o duelo contra o Vitória pode ter: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (Gabriel Bontempo ou Victor Hugo), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Neymar é outra baixa certa para o confronto. Ele se recupera de uma lesão na coxa direita e deve voltar em novembro.

Por outro lado, Vojvoda terá os retornos do zagueiro Alexis Duarte, do meia Thaciano e do atacante Tiquinho Soares.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar