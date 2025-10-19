Vitinho se recupera bem e pode voltar antes do previsto ao Corinthians

Atacante tem evoluído bem após artroscopia no joelho direito por conta de uma lesão no menisco medial

O jogador tem evoluído muito rapidamente na recuperação e pode ser liberado para iniciar a transição em campo com a fisioterapia em até três semanas. Atualmente, ele é o único jogador no departamento médico do Timão.

O Corinthians pode ter um reforço para as próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante Vitinho deve voltar bem antes do programado inicialmente após artroscopia no joelho direito, por conta de uma lesão no menisco medial.

Vitinho sofreu a lesão no dia 6 de outubro, no jogo entre Corinthians e Mirassol, na Neo Química Arena. O clube não informou a previsão de retorno, mas havia a expectativa de que ele pudesse voltar somente em dezembro ou somente na próxima temporada.

Agora, ele busca iniciar a transição com a fisioterapia e, em seguida, com a equipe de preparação física para recuperar a forma e voltar a trabalhar com os demais companheiros no CT Joaquim Grava. Assim, poderá passar a figurar como opção para o técnico Dorival Júnior nas próximas rodadas do Brasileirão e para a semifinal da Copa do Brasil.

