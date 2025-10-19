Vasco x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragemCruz-Maltino e Tricolor se enfrentam nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
Nesta segunda-feira (20), Vasco e Fluminense fazem mais um clássico no Maracanã. A bola rola às 19h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem caráter decisivo para as duas equipes. O Cruz-Maltino quer entrar de vez na disputa por uma vaga na Copa Libertadores, enquanto o Tricolor mira um lugar no G6. No primeiro turno, deu Fluminense, que venceu o rival de virada, por 2 a 1.
Onde assistir?
Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (YouTube)
Como chega o Vasco?
O Vasco chega embalado para o clássico com o Fluminense. O Cruz-Maltino venceu nas últimas duas rodadas e vem fazendo uma grande campanha do returno. Na classificação, ocupa a nona posição, com 36 pontos, cinco a menos que o Tricolor, o sétimo. Portanto, uma vitória colocará o Vasco de vez na luta pela Libertadores.
Para o clássico, o Vasco terá o retorno de Paulo Henrique, que foi desfalque no contra o Fortaleza por ter jogado pela Seleção Brasileira. Descansado, o lateral-direito está confirmado entre os titulares. O desfalque fica por conta de Hugo Moura, que foi expulso na rodada passada e cumpre suspensão.
LEIA MAIS: Exterminador de tabu no Vasco, Diniz tem dois para quebrar contra o Fluminense
Como chega o Fluminense?
O Fluminense também chega embalado e em boa fase assim como o Vasco. Afinal de contas, o Tricolor tem a mesma pontuação do Cruz-Maltino no returno do Brasileirão, com 17. No entanto, o Fluminense já está na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores, tendo em vista que a diferença para o Bahia, o sexto colocado, é de dois pontos.
O técnico Luis Zubeldía terá o retorno de Lucho Acosta. O meia tinha sido preservado por controle de carga na vitória sobre o Juventude. O Fluminense tem ainda uma dúvida no ataque entre Cano e John Kennedy.
LEIA MAIS: Com gol nos acréscimos, Thiago Silva alcança marca importante com a camisa do Fluminense
VASCO X FLUMINENSE
Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 20/10/2025 (segunda-feira), às 19h30h (horário de Brasília)
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Cano (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa (RJ)
VAR: Rafael Traci (SC)