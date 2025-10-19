Triunfo do Santos sobre o Vitória se torna motivação pessoal para Vojvoda

Duelo tem caráter de confronto direto para o Peixe, pois permite criar um cenário favorável com vantagem na pontuação sobre o Leão da Barra

Isso porque quando ele comandava o Fortaleza encarou o Vitória em sete ocasiões com três triunfos, nenhum empate e quatro derrotas. Ou seja, um rendimento de 43%. Neste período, o Leão do Pici anotou nove gols, mas sofreu oito.

Após o resultado positivo preponderante no clássico contra o Corinthians por 3 a 1, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (15), o Santos terá o duelo contra o Vitória, na sequência. Inclusive, tal partida se configura como um confronto direto para os dois times na luta contra o rebaixamento. Para o técnico Juan Pablo Vojvoda há uma motivação pessoal, que é melhorar seu retrospecto pessoal contra o Leão da Barra.

Um resultado positivo se torna fundamental para os dois times. Caso o Santos seja o vencedor do duelo, a equipe tem chances de ganhar até duas posições na tabela. Além disso, cria um cenário favorável, pois dá um fôlego aos paulistas. Especialmente pela vantagem de cinco pontos que construiria sobre o Vitória, primeiro integrante da zona de rebaixamento.

Indefinição no setor criativo do Santos

Vojvoda não terá o seu primeiro volante titular disponível para o jogo, João Schimidt cumprirá suspensão automática. Tomás Rincón, que seria o substituto imediato ainda é dúvida, já que segue em fase de transição do departamento médico para o campo. No entanto, sequer passou a integrar os treinamentos com os demais companheiros.

Deste modo, a solução pode ser montar uma equipe titular sem um primeiro volante de origem. Neste contexto, Gabriel Bontempo e Victor Hugo são os principais candidatos a ficarem com a vaga. O alento para o treinador argentino é a possibilidade em conseguir escalar o meio-campista Thaciano, além do centroavante Tiquinho Soares, que finalizaram tratamentos de lesões. Peixe e Vitória se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão, nesta segunda-feira (20), às 21h30, na Vila Belmiro.