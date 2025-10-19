Triunfo do Internacional tem o aval do Ramón, que explica mudanças: “Há momentos que precisamos mudar”

Comissão técnica do Internacional aborda entrada de Ivan no time titular e as outras mudanças no decorrer da partida / Crédito: Jogada 10

O Internacional evitou qualquer chance de se complicar na luta contra p rebaixamento ao vencer o Sport por 2 a 0, pela 29ª rodada do Brasileirão, neste domingo (19). O Colorado não apresentou um desempenho convincente ou até mesmo com inspiração. Na verdade, o principal marco do resultado positivo foi a eficiência da equipe. Com isso, o técnico Ramón Díaz aprovou a demonstração de sua equipe. Especialmente pela capacidade em superar um cenário adverso. “Foi muito satisfatório. Nós temos uma pressão totalmente diferente da que eles têm. Aqui era uma pressão absurda, porque vínhamos após fazer um jogo muito ruim lá (contra Mirassol), e tínhamos que dar uma resposta. Não é fácil jogar sob essa pressão”, avaliou o comandante argentino.

Alterações no Internacional viram pauta Posteriormente, o treinador se aprofundou sobre as modificações que promoveu no Inter principalmente com a entrada de Ivan no lugar de Anthoni. Afinal, o camisa 24 teve falhas na rodada anterior, na derrota para o Mirassol, fora de casa. Assim, ele destacou que o entendimento deste cenário é essencial para a administração do elenco. “Há momentos em que precisamos mudar, seja pelo físico, pelo mental, pelo momento. E eu acho que é importante que o grupo entenda isso, e está entendendo”, frisou Ramón. O tema se estendeu para as modificações que ocorreram durante o jogo como no meio de campo e no ataque já na segunda etapa. O auxiliar, Emiliano Díaz esclareceu que a intenção não era realizar testes e sim permitir correções e promover estabilidade após o Internacional sair na frente do placar.