Tottenham perde em casa para o Aston Villa e se distancia dos líderes

Tottenham perde em casa para o Aston Villa e se distancia dos líderesOs Spurs permanecem com 14 pontos, despencando para a sexta colocação. Já o time de Birmingham foi aos 12 pontos, subindo para a 10ª posição
O Tottenham perdeu por 2 a 1 para o Aston Villa, dentro de casa, pela oitava rodada da Premier League, e vi escapara uma boa chance para seguir colado nos líderes. Os Spurs, portanto, permanecem com 14 pontos, despencando para a sexta colocação. Já o time de Birmingham foi aos 12 pontos, subindo para a 10ª posição.
Com o apoio da torcida, o Tottenham, aliás, iniciou a partida em ritmo acelerado e abriu o placar aos 5 minutos com Bentancur, que finalizou após assistência de João Palhinha. Porém, o Aston Villa respondeu com um gol espetacular de Rogers aos 37 minutos, empatando o jogo. O segundo tempo foi marcado por um belo gol de Buendía, aos 16 minutos, que garantiu a vitória para o Villa.
O jogo, inclusive, foi marcado por uma polêmica envolvendo o árbitro Simon Hooper. Após um chute de Pedro Porro desviar nele, permitiu um contra-ataque perigoso do Tottenham. Essa decisão, contudo, provocou discussões entre jogadores e torcedores.
8ª rodada
Nottingham Forest 0 x 3 Chelsea
Sunderland 2 x 0 Wolverhampton Wanderers
Burnley 2 x 0 Leeds United
Crystal Palace 3 x 3 Bournemouth
Brighton & Hove Albion 2 x 1 Newcastle
Fulham 0 x 1 Arsenal
Manchester City 2 x 0 Everton
Tottenham Hotspur 1 x 2 Aston Villa
Domingo (19/10)
Liverpool x Manchester United
West Ham United x Brentford
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.