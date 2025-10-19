Tottenham perde em casa para o Aston Villa e se distancia dos líderes

Os Spurs permanecem com 14 pontos, despencando para a sexta colocação. Já o time de Birmingham foi aos 12 pontos, subindo para a 10ª posição

O Tottenham perdeu por 2 a 1 para o Aston Villa, dentro de casa, pela oitava rodada da Premier League, e vi escapara uma boa chance para seguir colado nos líderes. Os Spurs, portanto, permanecem com 14 pontos, despencando para a sexta colocação. Já o time de Birmingham foi aos 12 pontos, subindo para a 10ª posição.

Com o apoio da torcida, o Tottenham, aliás, iniciou a partida em ritmo acelerado e abriu o placar aos 5 minutos com Bentancur, que finalizou após assistência de João Palhinha. Porém, o Aston Villa respondeu com um gol espetacular de Rogers aos 37 minutos, empatando o jogo. O segundo tempo foi marcado por um belo gol de Buendía, aos 16 minutos, que garantiu a vitória para o Villa.