Santos x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Em tentativa de emplacar reação no Campeonato Brasileiro, Peixe e Leão da Barra se enfrentam em confronto direto contra o rebaixamento / Crédito: Jogada 10

Santos e Vitória medem forças pela 29ª rodada do Brasileirão, às 21h30, na Vila Belmiro, nesta segunda-feira (20). As duas equipes passam por momentos semelhantes, pois tentam engatar uma sequência positiva. Afinal, ambas têm objetivos em comum, fugir do rebaixamento. Por isso, o duelo se configura como um confronto direto. O Peixe se encontra na 16ª posição, com 31 pontos, já o Leão da Barra está no Z-4, uma colocação abaixo, com 28 pontos. Onde assistir A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e no Premiere pelo sistema pay-per-view, a partir das 20h30.

Como chega o Santos O Alvinegro Praiano conquistou um resultado positivo de extrema relevância por 3 a 1 no clássico contra o Corinthians. Assim, ganha confiança e motivação para seguir na luta contra o descenso. Além disso, um triunfo permitiria ao Peixe aumentar a vantagem para o primeiro concorrente na zona de rebaixamento para cinco pontos. Para este jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá voltar a escalar dois jogadores. No caso, o meio-campista Thaciano, além do centroavante Tiquinho Soares. Tomás Rincón é a principal indefinição, porque está na fase de transição física para o campo depois de um edema muscular na panturrilha esquerda. Deste modo, ainda não treinou com os companheiros. O titular da posição, o volante João Schmidt será baixa, pois cumprirá suspensão. Deste modo, a única alternativa seria Willian Arão. Contudo, ele conta com pouca minutagem devido a uma lesão muscular na panturrilha e esteve ausente por quase três meses. O seu retorno, aliás, ocorreu somente na rodada anterior. Portanto, a solução para o comandante argentino seria usar um time sem um primeiro volante. Neste contexto, Gabriel Bontempo e Victor Hugo são os principais candidatos a ficarem com a vaga. Neymar continua como o único desfalque, pois segue em tratamento de contusão muscular na coxa direita.