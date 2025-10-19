Santos x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragemEm tentativa de emplacar reação no Campeonato Brasileiro, Peixe e Leão da Barra se enfrentam em confronto direto contra o rebaixamento
Santos e Vitória medem forças pela 29ª rodada do Brasileirão, às 21h30, na Vila Belmiro, nesta segunda-feira (20). As duas equipes passam por momentos semelhantes, pois tentam engatar uma sequência positiva. Afinal, ambas têm objetivos em comum, fugir do rebaixamento. Por isso, o duelo se configura como um confronto direto. O Peixe se encontra na 16ª posição, com 31 pontos, já o Leão da Barra está no Z-4, uma colocação abaixo, com 28 pontos.
Onde assistir
A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e no Premiere pelo sistema pay-per-view, a partir das 20h30.
Como chega o Santos
O Alvinegro Praiano conquistou um resultado positivo de extrema relevância por 3 a 1 no clássico contra o Corinthians. Assim, ganha confiança e motivação para seguir na luta contra o descenso. Além disso, um triunfo permitiria ao Peixe aumentar a vantagem para o primeiro concorrente na zona de rebaixamento para cinco pontos.
Para este jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá voltar a escalar dois jogadores. No caso, o meio-campista Thaciano, além do centroavante Tiquinho Soares. Tomás Rincón é a principal indefinição, porque está na fase de transição física para o campo depois de um edema muscular na panturrilha esquerda. Deste modo, ainda não treinou com os companheiros. O titular da posição, o volante João Schmidt será baixa, pois cumprirá suspensão.
Deste modo, a única alternativa seria Willian Arão. Contudo, ele conta com pouca minutagem devido a uma lesão muscular na panturrilha e esteve ausente por quase três meses. O seu retorno, aliás, ocorreu somente na rodada anterior. Portanto, a solução para o comandante argentino seria usar um time sem um primeiro volante. Neste contexto, Gabriel Bontempo e Victor Hugo são os principais candidatos a ficarem com a vaga. Neymar continua como o único desfalque, pois segue em tratamento de contusão muscular na coxa direita.
Como chega o Vitória
O Leão da Barra também obteve um êxito crucial na rodada anterior, no caso ao superar o seu arquirrival, o Bahia, de virada, por 2 a 1. Portanto, vai com moral para o confronto direto contra o descenso em que encara o Santos. Isso porque possibilita igualar a mesma pontuação do seu próximo adversário. Com isso, ficaria a um passo de deixar o Z4 e ganhar um fôlego em sua missão.
O comandante Jair Ventura precisará encontrar soluções por um quarteto de atletas suspensos. Tratam- se do zagueiro Camutanga, o meio-campista Dudu, assim como os atacantes Erick e Renato Kayzer. Outras duas peças são dúvidas por conta de recuperações de questões físicas, o lateral-direito Claudinho e o atacante Romarinho. Assim, o treinador deve continuar com Edu entre os 11 iniciais, voltar a escalar Lucas Halter depois de cumprir suspensão no Ba-Vi e utilizar um esquema com três zagueiros. Matheuzinho e Renzo Lopes provavelmente ganharão as vagas no sistema ofensivo.
SANTOS X VITÓRIA
Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Data e hora: 20/10/2025 (segunda-feira), às 21h30 (de Brasília)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (Victor Hugo), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guiherme e Lautaro Díaz. Técnico: Vojvoda
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas e Ronald Lopes; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López. Técnico: Jair Ventura
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)