Real Madrid vence o Getafe e retoma liderança do Campeonato Espanhol

Com gol de Mbappé, equipe merengue conquista importante triunfo que o recoloca na ponta de LaLiga, superando o rival Barcelona / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer o Getafe por 1 a 0, fora de casa, neste domingo (19). A equipe merengue contou com gol do artilheiro Mbappé para chegar ao triunfo. Dessa maneira, os Merengues ultrapassaram o Barcelona e chegaram a 24 pontos, dois a mais que o rival. O Getafe, por sua vez, ocupa a 12ª colocação, com 11.

No próximo fim de semana, o Real Madrid faz o clássico diante do Barcelona, no próximo domingo (26). Já o Getafe visita um dia antes o Athletic Bilbao no País Basco. LEIA MAIS: Xabi Alonso descarta saída de Endrick do Real Madrid e elogia Rodrygo Com Vini Jr. no banco, Rodrygo começou como titular do lado esquerdo, com Mastantuono ocupando a faixa oposta no setor ofensivo. Os Merengues tiveram alguns bons momentos no primeiro tempo, como em duas chances desperdiçadas por Mbappé no início. O Getafe também ameaçou, como em finalização de Sancris rente à trave de Courtois. Aliás, Alaba e Valverde, no fim, quase colocaram o Real em vantagem. Com dez minutos, Vini Jr. entrou e mudou a partida. O brasileiro colocou fogo no jogo e passou a ser caçado pelos jogadores do Getafe e vaiado pela torcida. Assim, “cavou” duas expulsões do adversário. Primeiramente, com Nyom, aos 31 do segundo tempo, e logo depois de Sancris, aos 38 minutos.