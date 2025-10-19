Palmeiras vence Grêmio e conquista seu primeiro título da Brasil Ladies Cup

Palmeiras vence Grêmio e conquista seu primeiro título da Brasil Ladies CupPalestrinas superam as atuais campeãs por 4 a 2, no Canindé, na despedida da técnica Camilla Orlando, que vai assumir a Seleção feminina sub-20
Pela primeira vez em sua história, o Palmeiras se sagrou campeão da Brasil Ladies Cup. Na noite deste domingo (19), as Palestrinas venceram o Grêmio por 4 a 2 na final disputada no estádio do Canindé, em São Paulo. Brena, Raíssa (contra), Raissa Bahia e Amanda Gutierres anotaram para as paulistas, enquanto Gisele e Camila Pini descontaram para as gaúchas, que defendiam o título da competição.
O triunfo veio logo na segunda participação do Palmeiras no torneio — em 2022, na estreia, a equipe foi eliminada ainda na fase inicial. A edição de 2025 contou com apenas quatro clubes, iniciando diretamente nas semifinais. Além da dupla brasileira, marcaram presença o Peñarol, do Uruguai, e o Gimnasia, da Argentina.
A caminho da Seleção Brasileira feminina sub-20, a técnica Camilla Orlando se despediu das Palestrinas neste domingo com a conquista do inédito título para o clube. A saber, o Palmeiras leva R$ 50 mil de premiação, enquanto o Grêmio, vice-campeão, recebe R$ 30 mil.
O jogo
O Palmeiras abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, em bela cobrança de falta de Brena. O Grêmio, no entanto, reagiu aos 40′: Gisele achou Giovaninha, que passou pela goleira e arrematou para deixar tudo igual.
Na etapa final, aos 13 minutos, Tayla recuou para a goleira Raíssa, que furou o chute, e a bola só parou no fundo da rede, devolvendo a vantagem às Palestrinas. Mas a resposta gremista veio logo em seguida: aos 18′, Camila Pini arriscou de muito longe em cobrança de falta e acertou um belo chute, igualando novamente o placar.
Aos 22 minutos, Raissa Bahia se antecipou à goleira, desviou de pé direito e colocou o Verdão na frente pela terceira vez. Nos acréscimos, Amanda Gutierres fechou a vitória: aos 47′, finalizou dentro da área, a goleira defendeu, mas a bola voltou para a camisa 9, que não desperdiçou e selou o título.
Título inédito! As Palestrinas são campeãs da Brasil Ladies Cup!
