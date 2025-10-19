Mirassol x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O domingo de Campeonato Brasileiro terá um duelo entre dois paulistas que estão relativamente próximos na tabela de classificação. No Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, o Mirassol recebe o São Paulo, às 18h30, em jogo válido pela 29ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

A Voz do Esporte está pronta para mais uma jornada, ao vivo, a partir das 17h. A equipe de craques do jornalismo esportivo está escalada com o seguinte trio: Ricardo Froede (narração), Thiago Hugolini (comentários) e André Bachá (reportagem).