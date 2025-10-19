Messi brilha com hat-trick, garante artilharia da MLS e leva Inter Miami aos playoffs

Messi brilha com hat-trick, garante artilharia da MLS e leva Inter Miami aos playoffsArgentino comanda vitória por 5 a 2 sobre o Nashville, encerra a fase regular com 29 gols e fatura a Chuteira de Ouro pela primeira vez na liga
Em noite inspirada, neste sábado (18), Lionel Messi comandou mais uma vitória do Inter Miami e encerrou a temporada regular da MLS com grande atuação. O argentino marcou três vezes no triunfo por 5 a 2 sobre o Nashville, no Tennessee, e garantiu o prêmio de artilheiro da liga.
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2025
O camisa 10 abriu o placar com um belo chute de fora da área aos 35 minutos. Depois, voltou a marcar no segundo tempo para empatar em 2 a 2 após a virada dos anfitriões e fechou sua exibição com o quarto gol. Rodríguez e Segovia completaram o marcador.
Veja o gol do hat-trick de Messi:
GOOOOL! Hat-trick del 10