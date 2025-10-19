Marrocos surpreende Argentina e fatura inédito título da Copa do Mundo Sub-20

Com gols de Zabiri, seleção africana vence por 2 a 0 no Estádio de Jacarta, na Indonésia, e faz história ao erguer o troféu pela primeira vez

Com o título, portanto, Marrocos se torna o primeiro país árabe a vencer o Mundial Sub-20, reforçando o crescimento do futebol nacional, que já havia surpreendido o mundo ao chegar à semifinal da Copa do Mundo de 2022. Zabiri, herói da final, entra definitivamente para a história do esporte marroquino.

Neste domingo (19), Marrocos escreveu um capítulo histórico no futebol ao conquistar pela primeira vez a Copa do Mundo Sub-20. Com atuação decisiva de Yassir Zabiri, autor dos dois gols da vitória por 2 a 0 sobre a Argentina, os marroquinos levantaram o troféu no Estádio de Jacarta, na Indonésia. Desse modo, marcam um feito inédito para o futebol africano e árabe.

O jogo

Houve intensidade do começo ao fim e de ambos os lados. Logo aos cinco minutos, Zabiri foi derrubado pelo goleiro argentino na entrada da área. Após revisão do VAR, o árbitro de campo confirmou a infração, e o próprio camisa 21 cobrou com precisão no ângulo para abrir o placar. A torcida marroquina explodiu em festa, que só aumentaria minutos depois.

Ainda na primeira etapa, Maamma puxou contra-ataque pela direita, driblou dois marcadores e cruzou rasteiro para Zabiri, que apareceu livre e finalizou de primeira para ampliar a vantagem.

Na volta do intervalo, a Argentina tentou reagir, mas encontrou uma defesa marroquina sólida e bem postada, além de boas defesas do goleiro Benrhozil. Com maturidade e controle, Marrocos segurou o resultado até o apito final e confirmou uma conquista histórica.

