Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marrocos surpreende Argentina e fatura inédito título da Copa do Mundo Sub-20

Marrocos surpreende Argentina e fatura inédito título da Copa do Mundo Sub-20

Com gols de Zabiri, seleção africana vence por 2 a 0 no Estádio de Jacarta, na Indonésia, e faz história ao erguer o troféu pela primeira vez
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste domingo (19), Marrocos escreveu um capítulo histórico no futebol ao conquistar pela primeira vez a Copa do Mundo Sub-20. Com atuação decisiva de Yassir Zabiri, autor dos dois gols da vitória por 2 a 0 sobre a Argentina, os marroquinos levantaram o troféu no Estádio de Jacarta, na Indonésia. Desse modo, marcam um feito inédito para o futebol africano e árabe.

Com o título, portanto, Marrocos se torna o primeiro país árabe a vencer o Mundial Sub-20, reforçando o crescimento do futebol nacional, que já havia surpreendido o mundo ao chegar à semifinal da Copa do Mundo de 2022. Zabiri, herói da final, entra definitivamente para a história do esporte marroquino.

O jogo

Houve intensidade do começo ao fim e de ambos os lados. Logo aos cinco minutos, Zabiri foi derrubado pelo goleiro argentino na entrada da área. Após revisão do VAR, o árbitro de campo confirmou a infração, e o próprio camisa 21 cobrou com precisão no ângulo para abrir o placar. A torcida marroquina explodiu em festa, que só aumentaria minutos depois.

Ainda na primeira etapa, Maamma puxou contra-ataque pela direita, driblou dois marcadores e cruzou rasteiro para Zabiri, que apareceu livre e finalizou de primeira para ampliar a vantagem.

Na volta do intervalo, a Argentina tentou reagir, mas encontrou uma defesa marroquina sólida e bem postada, além de boas defesas do goleiro Benrhozil. Com maturidade e controle, Marrocos segurou o resultado até o apito final e confirmou uma conquista histórica.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional Argentina

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar