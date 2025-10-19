Mano critica o Grêmio em goleada para o Bahia: “Amplamente dominado”

Treinador detonou a atuação do Imortal, que não soube competir diante do Bahia. Para o técnico, ausência de titulares não é desculpa / Crédito: Jogada 10

O técnico Mano Menezes não poupou críticas ao Grêmio, na goleada por 4 a 0 sofrida para o Bahia, na Arena Fonte Nova. O treinador ressaltou que o time não competiu com o adversário e que tinha que jogar melhor, apesar dos desfalques. “Fomos amplamente dominados pelo Bahia, que teve seus méritos. Muito por uma parcela significativa nossa. Desde o primeiro minuto não conseguimos apresentar um jogo cabível para o nível da nossa equipe, mesmo com todos os desfalques. Deveríamos ter entregue um jogo melhor. Se formos ver, perdemos 60 duelos no jogo, nunca ganhamos a bola”, criticou Mano Menezes, que continuou.

LEIA MAIS: Atraso de patrocinadora: Inter adota cautela, e Grêmio estuda rescisão “Teve um time que disputou tudo e um que quase não disputou nada. Tem que saber perder. Porque vamos perder, não somos uma equipe que não vai ter problemas, temos muitas equipes melhores que nós. Mas temos que saber jogar jogos difíceis como esse. A equipe vinha apresentando essa condição, mas hoje não entregou nada”. Antes dos 10 minutos, o Grêmio já perdia por 2 a 0. Para Mano Menezes, o gol no início condicionou o andamento da sua equipe, que não conseguiu achar o Bahia em campo. “Voltamos a ser o Grêmio que não queríamos mais ser. Com a responsabilidade que tenho de assumir a parte que o treinador tem que assumir: com qualquer desfalque, o Grêmio não pode apresentar o jogo que apresentou hoje”.