Manchester United surpreende, vence o Liverpool em Anfield e sobe na tabela da Premier League

No maior clássico da Inglaterra, Red Devils vencem o rival em sua casa por 2 a 1 e iniciam recuperação no Campeonato Inglês / Crédito: Jogada 10

O maior clássico do futebol inglês agitou a oitava rodada do Campeonato Inglês. Neste domingo (19), o Manchester United surpreendeu o Liverpool e venceu em Anfield por 2 a 1. Os Reds tiveram maior volume de jogo e chances criadas, mas viram o rival abrir o placar logo no início com Mbeumo e, depois do empate de Gakpo, garantir a vitória com gol de Maguire. A terceira derrota seguida na Premier League deixa os Reds na quarta colocação, com 15 pontos, a quatro do líder Arsenal e a um do agora vice-líder Manchester City. O United, por sua vez, sobe para 13, na nona posição.

O Liverpool volta a campo na próxima quarta-feira (22), quando visita o Eintracht Frankfurt, na Alemanha, pela terceira rodada da fase de liga da Champions, às 16h (de Brasília). Na Premier League, encara o Brentford, também fora de casa, no sábado (25), também às 16h. Já o United joga no mesmo dia, às 13h30, contra o Brighton, no Old Trafford. United abre o placar logo no início Logo na saída de bola, o Manchester United abriu o placar. Bruno Fernandes tocou para Diallo – que atuou como ala direito – passar para Mbeumo, que mandou na saída do goleiro Mamardashvili. O gol muito cedo condicionou todo o restante da etapa. Se o Liverpool, mandante, já sairia para o jogo, com a desvantagem no placar teve que ir para frente com tudo. Dessa maneira, começou a impor seu jogo. Aos 20, Salah enfiou bola incrível para Gakpo, que finalizou na trave. Em seguida, foi a vez do United assustar, em finalização de Bruno Fernandes, que quase ampliou. Isak também quase deixou o dele, mas Lammens impediu defendendo com o pé. Na volta do segundo tempo, o panorama do prélio seguiu igual: Liverpool com a bola, em busca do empate, e o United se segurando na defesa, marcando bem o setor ofensivo do rival. Logo aos quatro minutos, a dobradinha Salah-Gakpo voltou a aparecer, e novamente o holandês mandou na trave.

Os Reds já tinham a posse de bola, mas faltava melhorar a transição para o ataque e a finalização. Assim, Arne Slot fez mudanças ousadas, tirando o lateral-direito Bradley e lançando o atacante Ekitiké, além de mandar a campo Wirtz na vaga de Mac Allister. O time teve ainda mais volume ofensivo e Salah, ainda não o mesmo da temporada passada, perdeu gol incrível, mandando para fora bola cruzada na área. Liverpool empata, mas alegria dura pouco A pressão era intensa e nada do gol sair. O treinador deu sua última cartada, tirando Isak e mandando a campo Chiesa. Pouco tempo depois, o italiano fez um salseiro pela esquerda e cruzou na medida para Gakpo empatar o jogo. Dorgu dava condições por poucos centímetros. A alegria do Liverpool durou pouco. Em cobrança de escanteio, Mbeumo chutou e parou na defesa. A bola sobrou para Bruno Fernandes, que cruzou na medida para Harry Maguire, e o zagueiro-artilheiro cabeceou no contrapé do goleiro, recolocando o United em vantagem.

Os minutos finais foram de extrema pressão dos donos da casa. Gakpo perdeu mais uma chance incrível, e o United segurou a vitória na casa do rival, garantindo mais três pontos importantes em sua recuperação na Premier League. 8ª rodada Nottingham Forest 0 x 3 Chelsea

