Léo Ortiz sente dores no pé direito e é substituído no primeiro tempo

Jogador deixa o campo chorando e vira preocupação no Flamengo para a sequência da temporada / Crédito: Jogada 10

O Flamengo ganhou uma dor de cabeça para a sequência da temporada. O zagueiro Léo Ortiz sentiu dores no tornozelo direito e se tornou preocupação. Dessa forma, o jogador precisou ser substituído no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, neste domingo (19), pela 29ª rodada do Brasileirão. O lance ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo. Após Vitor Roque invadir a área, Léo Ortiz deu combate e levou a pior na disputa. Assim, imediatamente, reclamou de dores. Contudo, o jogador continuou na partida por mais alguns minutos, quando não resistiu e pediu para sair, aos 21.