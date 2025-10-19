Léo Ortiz sente dores no pé direito e é substituído no primeiro tempo

Léo Ortiz sente dores no pé direito e é substituído no primeiro tempoJogador deixa o campo chorando e vira preocupação no Flamengo para a sequência da temporada
O Flamengo ganhou uma dor de cabeça para a sequência da temporada. O zagueiro Léo Ortiz sentiu dores no tornozelo direito e se tornou preocupação. Dessa forma, o jogador precisou ser substituído no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, neste domingo (19), pela 29ª rodada do Brasileirão.
O lance ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo. Após Vitor Roque invadir a área, Léo Ortiz deu combate e levou a pior na disputa. Assim, imediatamente, reclamou de dores. Contudo, o jogador continuou na partida por mais alguns minutos, quando não resistiu e pediu para sair, aos 21.
Léo Ortiz deu lugar para Danilo, aos 24 minutos. Pouco antes, aos 23, o Palmeira empatou o jogo com Vitor Roque, justamente no espaço onde o zagueiro deveria estar. No momento do lance, o Flamengo estava com um a menos em campo, já que Ortiz estava fora do gramado e Danilo ainda não tinha entrado.
Após o confronto direto com o Palmeiras pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, da Argentina, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Léo Ortiz será reavaliado nesta segunda (20) para saber a gravidade do problema.
