Jeffinho sem filtro: “Planejamento do Botafogo não foi muito bom”

“O planejamento não foi muito bom”, disse o atacante, em entrevista ao “Premiere”, após a peleja.

Autor de um dos gols do Botafogo na vitória sobre o Ceará por 2 a 0 , neste domingo (19), na Arena Castelão, pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro, Jeffinho disse o que todo o torcedor do Glorioso sabe desde o início de 2025. O botafoguismo, aliás, agradece por ter alguém no elenco que admita esta mazela na temporada.

A fera também defendeu Davide Ancelotti, treinador que estava muito ameaçado antes do encontro deste fim de semana.

“É claro que há lesões, mas quem está no elenco sempre trabalha, faz o que merecer. O treinador está muito bem, é jovem e pegou um time que era campeão. Vamos tentar pegar uma sequência para conquistar mais vitórias”, disse o jogador alvinegro.

O Botafogo, com o triunfo, mantém o quinto lugar. A meta do clube é chegar à próxima Libertadores, torneio que engloba os seis primeiros colocados do Brasileirão-2025. O time alvinegro soma 46 pontos.

