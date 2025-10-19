Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jardim rebate críticas sobre Cruzeiro mal contra times de baixo da tabela do Brasileirão

Cruzeiro vence o Fortaleza por 1 a 0 e segue na caça aos líderes Palmeiras e Flamengo
O técnico Leonardo Jardim desabafou após a vitória por 1 a 0 do Cruzeiro sobre o Fortaleza, neste sábado (18), pela 29ª rodada do Brasileirão. O português foi questionado o porquê do Cruzeiro estar invicto contra o líderes Palmeiras (3 pts em 1 jogo), o vice Flamengo (4 em 2) e o quarto lugar Mirassol (4 em 2), mas puxou um papel do bolso argumentando que não é bem assim.

“Vocês falam de fase negativa e eu não vejo fase negativa nenhuma. Fizemos 20 pontos nos primeiros 10 jogos do turno e agora fizemos 19. Se tivéssemos ganho do Sport, estaríamos com mais pontos. Às vezes, dizem que uma equipe que ganha três jogos já é melhor que o Cruzeiro. Mas fizemos 56 pontos. Campeonato corrido é campeonato de acumular pontos”, comentou Jardim.

Fato é que o Cruzeiro somou três pontos contra o Fortaleza, 18º lugar, mas suou para derrotar o Leão. Assim, graças ao gol de Christian, o Cruzeiro segue na caça aos líderes Palmeiras (61) e Flamengo (58), que se enfrentam neste domingo (19) no Maracanã. O time mineiro, por sua vez, chegou a 56, mas tem dois jogo a mais do que ambos: 29 a 27. Aliás, o próximo jogo da Raposa é justamente contra o Palmeiras, no domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque. Jardim, assim como Romero, evitou falar em título.

“Foi uma vitória importante, com muita transpiração e pouca inspiração. Um primeiro tempo melhor, e uma segunda parte com muitos passes errados, o que não é o normal da equipe, mas foi suficiente para vencer esse adversário. Conquistamos os três pontos e estamos satisfeitos com isso”, concluiu.

