Jardim rebate críticas sobre Cruzeiro mal contra times de baixo da tabela do Brasileirão

Jardim rebate críticas sobre Cruzeiro mal contra times de baixo da tabela do BrasileirãoCruzeiro vence o Fortaleza por 1 a 0 e segue na caça aos líderes Palmeiras e Flamengo
O técnico Leonardo Jardim desabafou após a vitória por 1 a 0 do Cruzeiro sobre o Fortaleza, neste sábado (18), pela 29ª rodada do Brasileirão. O português foi questionado o porquê do Cruzeiro estar invicto contra o líderes Palmeiras (3 pts em 1 jogo), o vice Flamengo (4 em 2) e o quarto lugar Mirassol (4 em 2), mas puxou um papel do bolso argumentando que não é bem assim.
“Vocês falam de fase negativa e eu não vejo fase negativa nenhuma. Fizemos 20 pontos nos primeiros 10 jogos do turno e agora fizemos 19. Se tivéssemos ganho do Sport, estaríamos com mais pontos. Às vezes, dizem que uma equipe que ganha três jogos já é melhor que o Cruzeiro. Mas fizemos 56 pontos. Campeonato corrido é campeonato de acumular pontos”, comentou Jardim.
Fato é que o Cruzeiro somou três pontos contra o Fortaleza, 18º lugar, mas suou para derrotar o Leão. Assim, graças ao gol de Christian, o Cruzeiro segue na caça aos líderes Palmeiras (61) e Flamengo (58), que se enfrentam neste domingo (19) no Maracanã. O time mineiro, por sua vez, chegou a 56, mas tem dois jogo a mais do que ambos: 29 a 27. Aliás, o próximo jogo da Raposa é justamente contra o Palmeiras, no domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque. Jardim, assim como Romero, evitou falar em título.
“Foi uma vitória importante, com muita transpiração e pouca inspiração. Um primeiro tempo melhor, e uma segunda parte com muitos passes errados, o que não é o normal da equipe, mas foi suficiente para vencer esse adversário. Conquistamos os três pontos e estamos satisfeitos com isso”, concluiu.
