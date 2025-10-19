Jardim rebate críticas sobre Cruzeiro mal contra times de baixo da tabela do Brasileirão

Cruzeiro vence o Fortaleza por 1 a 0 e segue na caça aos líderes Palmeiras e Flamengo / Crédito: Jogada 10

O técnico Leonardo Jardim desabafou após a vitória por 1 a 0 do Cruzeiro sobre o Fortaleza, neste sábado (18), pela 29ª rodada do Brasileirão. O português foi questionado o porquê do Cruzeiro estar invicto contra o líderes Palmeiras (3 pts em 1 jogo), o vice Flamengo (4 em 2) e o quarto lugar Mirassol (4 em 2), mas puxou um papel do bolso argumentando que não é bem assim. “Vocês falam de fase negativa e eu não vejo fase negativa nenhuma. Fizemos 20 pontos nos primeiros 10 jogos do turno e agora fizemos 19. Se tivéssemos ganho do Sport, estaríamos com mais pontos. Às vezes, dizem que uma equipe que ganha três jogos já é melhor que o Cruzeiro. Mas fizemos 56 pontos. Campeonato corrido é campeonato de acumular pontos”, comentou Jardim.