Internacional x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Internacional x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Internacional encara duelo contra o Leão pernambucano como uma decisão a fim de colocar um ponto final na fase irregular
Neste domingo (19), o Internacional medirá forças com o Sport pela 29ª rodada di Brasileirão, às 18h30, no Beira-Rio. Ambas as equipes passam por períodos de oscilação no torneio, mas o Colorado encara o jogo como uma final. Os gaúchos se encontram na 15ª posição, com 32 pontos, já o Leão da Ilha do Retiro é último colocado, com 17.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha, ao vivo, a partir de 17h, as emoções do embate. Eduardo Rizzati narra, Cleiton Santos comenta e Christopher Henrique reporta.

