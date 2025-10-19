Internacional mostra eficácia, supera o Sport no Beira-Rio e sobe para 14º lugar

Internacional mostra eficácia, supera o Sport no Beira-Rio e sobe para 14º lugarColorado não apresenta desempenho consistente. Bom volume de jogo até o primeiro gol e melhora na segunda etapa após substituições
O Internacional não deu chances para o azar e venceu o Sport por 2 a 0, neste domingo (19), pela 29ª rodada do Brasileirão, neste domingo. O diferencial para o Colorado foi conseguir aproveitar as oportunidades que teve, pois não teve performance inspirada. Na verdade, teve uma postura mais intensa no primeiro tempo até abrir o placar e depois voltou a crescer de rendimento com as substituições. Borré e Bruno Henrique marcaram os gols para os donos da casa.
Com o triunfo, o Inter alcançou os 35 pontos e subiu para 14º lugar. O seu compromisso seguinte será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (25). Já o Leão da Ilha do Retiro permanece na 20ª posição e estaciomou nos 17 pontos, A partida seguinte dos pernambucanos será contra o Mirassol, pela 30ª rodada do Campeenato Brasileiro, no próximo sábado (25).
Internacional se destaca por postura intensa
A primeira etava foi bastante movimentada com oportunidades das duas equipes. Sem Alan Patrick, o Internacional adotou uma estratégia de ser um time mais intenso e correu mais até marcar, quando após isso recuou. A partir disso, o Sport passou a arriscar e fazer algumas investidas para tentar o empate.
Aos 19 minutos, O Internacional teve sua primeira chance clara de gol. No caso, houve co cobrança de escanteio rápida e aproveitaram desatenção do Sport. Bernabei recebeu passe dentro de área e arriscou finalização, que carimbou a trave. No lance seguinte, outro lance de perigo, mas a arbitragem apontou impedimento. Aos 23 minutos, Bernabei encontrou ótimo lançamento para Vitinho pelo lado direito, que fez cruzamento certeiro para Borré. Ele abriu o placar para o Colorado com gol de almanaque de um centroavante. Assim, o colombiano quebrou um jejum de dois meses sem balançar as redes adversárias.
A resposta do Leão da Ilha veio após Matheusinho encontrar Derik Larcerda na área. O camisa 18 cabeceou e a bola saiu perto do gol do Inter. Em seguida, os visitantes tiveram a melhor oportunidade no duelo. Derik Lacerda teve uma grande chance aos 31 minutos ao sair na cara do gol depois de driblar a defesa do Internacional e buscar o canto do goleiro Ivan. Entretanto, a bola foi para fora.
No minuto seguinte, os donos da casa voltaram a equilibrar as ações. Bernabei entrou na área, chutou rasteiro, mas o arqueiro Gabriel impediu o segundo gol. Aos 36 minutos foi a vez do Sport tentar o empate. Na reta final, os goleiros espalmaram e afastaram cobranças de falta de Lucas Lima e Bruno Gomes. Ivan aproveitou sua oportunidade na meta e fez grande defesa com pé aos 41 minutos para evitar gol de Luan Cândido.
Segundo tempo
Os visitantes tentaram voltar sendo mais dominantes, mas pararam em erros de passe em marcação dos gaúchos e também falta de Bernabei. O Inter demonstrava dificuldade para sair em velocidade e respirar no campo de defesa. O Leão da Ilha do Retiro era superior, mas tinha muitos problemas e não conseguia ser eficaz. Após as substituições o Colorado cresceu no jogo e sua primeira participação em campo, Bruno Henrique marcou o segundo gol dos mandantes. Carboenro consegue segunda escapada na etapa complementar após roubada de bola. O colombiano recebeu na esquerda e cruzou na medida para o camisa 8 que estava bem posicionado na entrada da pequena área e ampliou a vantagem. O camisa 7 do Internacional ainda conseguiu algumas escapadas.
Carbonero novaente se sobressaiu, dessa vez com lançamento que deixou Borré sozinho. Ele ganhou o adversário na corrida , porém chutou para fora. O jovem Raykkonen, que entrou no segundo tempo foi inteleginte ao seguir o lance do camisa 7, recebeu o passe, mas finalizou na rede pelo lado de fora. Tanto o Sprt como o Internacional ainda tiveram outras oportunidades como chutes e cabeceios, que foram bloqueados ou para fora.
INTERNACIONAL 2X0 SPORT
29ª rodada do Campeonato Brasieiro
Data: 19/10/2025
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Gols: Borré, 23’,1/ºT (1-0). Bruno Henrique, 22’2/ºT (2-0)
INTERNACIONAL: Ivan; Vitão, Clayton Sampaio e Juninho; Aguirre (Alan Benítez, 12’ 2ºT), Bruno Gomes (Ronaldo), Thiago Maia (Bruno Henrique) e Bernabei; Carbonero, Borré (Raykkonen, 38’/2ºT) e Vitinho (Alan Rodríguez, 12’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.
SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre (Igos Cariús, 37’2ºT), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera (Atencio, Intervalo), Zé Lucas (Pablo, 37’/2ºT) e Lucas Lima (Sérgio Oliveira, Intervalo); Matheusinho, Romarinho (Chrystian Barlettta, 28’/2ºT) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões Amarelo: Carbonero, Thiago Maia, Bruno Henrique e Ronaldo (INT); Lucas Lima e Rafael Thyere (SPT)