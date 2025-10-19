Impiedoso, Mirassol aplica dura derrota ao São Paulo no Brasileirão

Leão soube se impor diante do Tricolor, venceu por 2 a 0 e ampliou a invencibilidade como mandante nesta edição do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Mirassol não apenas manteve a invencibilidade como mandante no Campeonato Brasileiro, como impôs ao São Paulo sua pior derrota na temporada. Em noite dominante e com participação decisiva de Reinaldo, o time comandado por Rafael Guanaes venceu o Tricolor por 3 a 0, neste domingo (19), no Estádio Maião, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória consolidou o Mirassol como o melhor estreante da história do Brasileirão desde a adoção do formato por pontos corridos, em 2003. Com dez rodadas por disputar, a equipe já soma 52 pontos — superando os 49 do Barueri em 2009 — e não perde em casa há 14 partidas.

Do outro lado, o São Paulo segue em oscilação no torneio nacional e sofre com pressão dentro e fora de campo. A derrota amplia o mau momento como visitante, além de mantém o time distante do pelotão de frente da tabela. Gol relâmpago e atuação segura do Leão O jogo mal havia começado quando o Mirassol abriu o placar. Com apenas 35 segundos de bola rolando, Alesson aproveitou cruzamento de Reinaldo pela esquerda e cabeceou para o fundo das redes. O São Paulo sentiu o golpe e tentou responder, principalmente em jogadas construídas por Lucas Moura, mas nenhuma que oferecesse risco efetivo. Apesar das tentativas pontuais, o Leão quem se manteve perigoso na estratégia de jogo. Até que o árbitro Matheus Candançan assinalou pênalti cometido por Alan Franco em Carlos Eduardo, aos 34′, e fez valer o esforço mandante. O lateral-esquerdo Reinaldo fez valer a implacável ‘lei do ex’ no Maião ao chamar a responsabilidade e cobrar com categoria para ampliar a vantagem. O experiente atleta, aliás, chegou à 16ª participação direta em gols do Leão no torneio.

São Paulo tenta, mas para na defesa adversária Mesmo em desvantagem, o São Paulo buscou reagir ainda no primeiro tempo. Lucas Moura criou três oportunidades consecutivas: finalizou de cabeça aos nove minutos, chutou com desvio aos 19 e tentou encobrir Walter de longe, aos 21. Em todas as tentativas, o goleiro do Mirassol demonstrou segurança. O time de Hernán Crespo teve dificuldades para penetrar na área adversária. Sem a presença de Calleri, fora por lesão, e com problemas físicos em outros setores, o São Paulo encontrou um adversário compacto, que soube controlar os espaços e reduzir os riscos. Segundo tempo morno Na volta do intervalo, o ritmo da partida caiu. O Mirassol passou a administrar o resultado, e o São Paulo seguiu com dificuldades de criação. Aos 16 minutos, um novo lance dentro da área esquentou o jogo. Após cruzamento de Reinaldo, a bola desviou em Lucas, e os jogadores do Mirassol pediram toque de mão.