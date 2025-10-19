Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Impiedoso, Mirassol aplica dura derrota ao São Paulo no Brasileirão

Leão soube se impor diante do Tricolor, venceu por 2 a 0 e ampliou a invencibilidade como mandante nesta edição do Brasileirão
O Mirassol não apenas manteve a invencibilidade como mandante no Campeonato Brasileiro, como impôs ao São Paulo sua pior derrota na temporada. Em noite dominante e com participação decisiva de Reinaldo, o time comandado por Rafael Guanaes venceu o Tricolor por 3 a 0, neste domingo (19), no Estádio Maião, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória consolidou o Mirassol como o melhor estreante da história do Brasileirão desde a adoção do formato por pontos corridos, em 2003. Com dez rodadas por disputar, a equipe já soma 52 pontos — superando os 49 do Barueri em 2009 — e não perde em casa há 14 partidas.

Do outro lado, o São Paulo segue em oscilação no torneio nacional e sofre com pressão dentro e fora de campo. A derrota amplia o mau momento como visitante, além de mantém o time distante do pelotão de frente da tabela.

Gol relâmpago e atuação segura do Leão

O jogo mal havia começado quando o Mirassol abriu o placar. Com apenas 35 segundos de bola rolando, Alesson aproveitou cruzamento de Reinaldo pela esquerda e cabeceou para o fundo das redes. O São Paulo sentiu o golpe e tentou responder, principalmente em jogadas construídas por Lucas Moura, mas nenhuma que oferecesse risco efetivo.

Apesar das tentativas pontuais, o Leão quem se manteve perigoso na estratégia de jogo. Até que o árbitro Matheus Candançan assinalou pênalti cometido por Alan Franco em Carlos Eduardo, aos 34′, e fez valer o esforço mandante.

O lateral-esquerdo Reinaldo fez valer a implacável ‘lei do ex’ no Maião ao chamar a responsabilidade e cobrar com categoria para ampliar a vantagem. O experiente atleta, aliás, chegou à 16ª participação direta em gols do Leão no torneio.

São Paulo tenta, mas para na defesa adversária

Mesmo em desvantagem, o São Paulo buscou reagir ainda no primeiro tempo. Lucas Moura criou três oportunidades consecutivas: finalizou de cabeça aos nove minutos, chutou com desvio aos 19 e tentou encobrir Walter de longe, aos 21. Em todas as tentativas, o goleiro do Mirassol demonstrou segurança.

O time de Hernán Crespo teve dificuldades para penetrar na área adversária. Sem a presença de Calleri, fora por lesão, e com problemas físicos em outros setores, o São Paulo encontrou um adversário compacto, que soube controlar os espaços e reduzir os riscos.

Segundo tempo morno

Na volta do intervalo, o ritmo da partida caiu. O Mirassol passou a administrar o resultado, e o São Paulo seguiu com dificuldades de criação. Aos 16 minutos, um novo lance dentro da área esquentou o jogo. Após cruzamento de Reinaldo, a bola desviou em Lucas, e os jogadores do Mirassol pediram toque de mão.

O VAR recomendou a revisão, e o árbitro confirmou a penalidade. Aos 21 minutos, Carlos Eduardo cobrou no canto direito, deslocando Rafael, e marcou seu primeiro gol com a camisa do Leão, fechando o placar em 3 a 0.

MIRASSOL x SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
Data e horário: 19/10/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Maião (SP)
Gols: Alesson, 0’/1ºT (1-0); Reinaldo, 34’/1ºT (2-0); Carlos Eduardo, 23’/2ºT (3-0)
MIRASSOL:Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Guilherme Marque; Carlos Eduardo, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Maik; Bobadilla, Marcos Antônio, Pablo Maia, Lucas Moura; Enzo Díaz e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Cartões Amarelos: Carlos Eduardo (MIR); Ferraresi e Enzo Díaz (SÃO)

