Impiedoso, Mirassol aplica dura derrota ao São Paulo no Brasileirão

Impiedoso, Mirassol aplica dura derrota ao São Paulo no BrasileirãoLeão soube se impor diante do Tricolor, venceu por 2 a 0 e ampliou a invencibilidade como mandante nesta edição do Brasileirão
O Mirassol não apenas manteve a invencibilidade como mandante no Campeonato Brasileiro, como impôs ao São Paulo sua pior derrota na temporada. Em noite dominante e com participação decisiva de Reinaldo, o time comandado por Rafael Guanaes venceu o Tricolor por 3 a 0, neste domingo (19), no Estádio Maião, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A vitória consolidou o Mirassol como o melhor estreante da história do Brasileirão desde a adoção do formato por pontos corridos, em 2003. Com dez rodadas por disputar, a equipe já soma 52 pontos — superando os 49 do Barueri em 2009 — e não perde em casa há 14 partidas.
Do outro lado, o São Paulo segue em oscilação no torneio nacional e sofre com pressão dentro e fora de campo. A derrota amplia o mau momento como visitante, além de mantém o time distante do pelotão de frente da tabela.
Gol relâmpago e atuação segura do Leão
O jogo mal havia começado quando o Mirassol abriu o placar. Com apenas 35 segundos de bola rolando, Alesson aproveitou cruzamento de Reinaldo pela esquerda e cabeceou para o fundo das redes. O São Paulo sentiu o golpe e tentou responder, principalmente em jogadas construídas por Lucas Moura, mas nenhuma que oferecesse risco efetivo.
Apesar das tentativas pontuais, o Leão quem se manteve perigoso na estratégia de jogo. Até que o árbitro Matheus Candançan assinalou pênalti cometido por Alan Franco em Carlos Eduardo, aos 34′, e fez valer o esforço mandante.
O lateral-esquerdo Reinaldo fez valer a implacável ‘lei do ex’ no Maião ao chamar a responsabilidade e cobrar com categoria para ampliar a vantagem. O experiente atleta, aliás, chegou à 16ª participação direta em gols do Leão no torneio.
São Paulo tenta, mas para na defesa adversária
Mesmo em desvantagem, o São Paulo buscou reagir ainda no primeiro tempo. Lucas Moura criou três oportunidades consecutivas: finalizou de cabeça aos nove minutos, chutou com desvio aos 19 e tentou encobrir Walter de longe, aos 21. Em todas as tentativas, o goleiro do Mirassol demonstrou segurança.
O time de Hernán Crespo teve dificuldades para penetrar na área adversária. Sem a presença de Calleri, fora por lesão, e com problemas físicos em outros setores, o São Paulo encontrou um adversário compacto, que soube controlar os espaços e reduzir os riscos.
Segundo tempo morno
Na volta do intervalo, o ritmo da partida caiu. O Mirassol passou a administrar o resultado, e o São Paulo seguiu com dificuldades de criação. Aos 16 minutos, um novo lance dentro da área esquentou o jogo. Após cruzamento de Reinaldo, a bola desviou em Lucas, e os jogadores do Mirassol pediram toque de mão.
O VAR recomendou a revisão, e o árbitro confirmou a penalidade. Aos 21 minutos, Carlos Eduardo cobrou no canto direito, deslocando Rafael, e marcou seu primeiro gol com a camisa do Leão, fechando o placar em 3 a 0.
MIRASSOL x SÃO PAULO
Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
Data e horário: 19/10/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Maião (SP)
Gols: Alesson, 0’/1ºT (1-0); Reinaldo, 34’/1ºT (2-0); Carlos Eduardo, 23’/2ºT (3-0)
MIRASSOL:Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Guilherme Marque; Carlos Eduardo, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Maik; Bobadilla, Marcos Antônio, Pablo Maia, Lucas Moura; Enzo Díaz e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Cartões Amarelos: Carlos Eduardo (MIR); Ferraresi e Enzo Díaz (SÃO)
