Gustavo Gómez detona Wilton Pereira Sampaio: “Soberbo”

Zagueiro do Palmeiras criticou a atuação do árbitro na partida contra o Flamengo, neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileiro

“Foi um jogo de dois times grandes. Sabíamos que seria difícil, mas ainda tem muito pela frente. Fico triste porque um espetáculo legal, com o Maracanã lotado, ter a interferência do árbitro. O (Wilton Pereira) Sampaio é um bom árbitro, mas é um dos mais soberbos do futebol mundial. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim”, disse Gustavo Gómez.

O Palmeiras ficou na bronca com o arbitragem após a derrota para o Flamengo , neste domingo (19), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Afinal, no início do jogo, quando o placar ainda estava zerado, o zagueiro Gustavo Gómez teria sido empurrado por Jorginho na área. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, no entanto, não marcou nada. Assim, os palmeiras reclamaram bastante.

O lance ocorreu logo aos dois minutos de jogo. Após uma bola levantada na área, Gustavo Gómez subiu para cabecear e sofreu um empurrão de Jorginho. O árbitro, no entanto, não marcou nada, e o VAR concordou com a decisão e não recomendou a revisão. Assim, o jogo seguiu. Para PC de Oliveira, comentarista de arbitragem da TV Globo, o pênalti deveria ter sido marcado.

Além disso, o Palmeiras também reclama do lance do pênalti sofrido por Pedro. Os palmeiras reclamaram de uma possível falta de Pedro em Bruno Fuchs. Afinal, o camisa 9 empurrou o zagueiro, se livrou da marcação e, na sequência, acabou derrubado na área.

Apesar da derrota, o Palmeiras permanece na liderança com 61 pontos, mas viu o Flamengo igualar a pontuação, na segunda colocação. O Alviverde volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, do Equador, em Quito, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

