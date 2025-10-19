Grêmio é amassado pelo Bahia e se distancia da briga pela Libertadores

Grêmio é amassado pelo Bahia e se distancia da briga pela LibertadoresImortal é dominado fora de casa e perde por 4 a 0. Esquadrão se consolida no G6 e ainda pode sonhar com vaga direta na competição continental
O Grêmio não viu a cor da bola e foi goleado por 4 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Esquadrão foram marcados por Iago e Willian José, no primeiro tempo, e por David Duarte e Rodrigo Nestor, já na segunda etapa.
Com a derrota, o Grêmio ficou distante da briga por vaga na Copa Libertadores do ano que vem. O Imortal está com 36 ponto e ocupa a 12ª colocação. O Bahia chegou aos 46 pontos, se consolidando na 6ª posição do Brasileirão.
Grêmio amassado no primeiro tempo
O Bahia foi avassalador desde o começo da partida e abriu o placar logo aos 2 minutos. Ademir arrancou pelo lado direito, invadiu a área e serviu Iago, que marcou, contando com o desvio de Pavon. O Grêmio ainda tentava se encontrar no jogo quando levou o segundo gol, aos 9 minutos. No bate rebate na entrada da área, a bola sobrou para Willian José, que acertou um chute forte, no ângulo, sem defesas para Gabriel Grando. Para piorar, o Imortal perdeu Marcos Rocha, machucado, aos 17 minutos. Camilo entrou em seu lugar.
Com 2 a 0 no placar, o Bahia continuou amassando o Grêmio, que se limitou a se defender. Carlos Vinícius tirou uma bola em cima da linha, no que seria o terceiro gol dos donos da casa. O Imortal só foi assustar o gol de Ronaldo já nos acréscimos, em cobrança de falta que a bola foi desviada, batendo na lateral da rede. Muito pouco para quem entrou em campo sonhando em disputar uma vaga na Copa Libertadores.
Cenário se repete no segundo tempo
O Grêmio voltou do intervalo com Amuzu no lugar de Aravena, buscando com isso ser mais ofensivo. No entanto, o Bahia seguiu amassando o Imortal. Logo aos 11 minutos, David Duarte marcou de cabeça o terceiro gol, após o cruzamento na medida de Willian José. No lance seguinte, o Grêmio levaria mais um se não fosse por Gabriel Grando, que fez um verdadeiro milagre ao defender um chute de Tiago, na pequena área.
Depois de sofrer o terceiro gol, Mano Menezes tornou o Grêmio mais ofensivo com Cristaldo e Cristian Oliveira, mas o time seguiu sem inspiração. O Bahia continuou criando chances, obrigando Gabriel Grando a fazer defesas importantes. O Imortal assustou de verdade apenas aos 35 minutos. Camilo soltou a bomba de fora da área para a boa defesa de Ronaldo. Nos minutos finais, o Bahia diminuiu o ritmo e o Grêmio passou a jogar mais no campo de ataque, mas não conseguiu marcar o seu gol de honra. Pelo contrário, acabou levando o quarto gol, após uma falha bisonha de Kannemann, que protegeu a bola para o goleiro Gabriel Grando, mas Kayky foi mais rápido e deu um biquinho para o fundo da rede, no último lance da partida.
BAHIA 4 X 0 GRÊMIO
Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data e hora: 19/10/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Gols: Iago, 3′ /1ºT (1-0); Willian José, 9’/1ºT (2-0); David Duarte, 11’/2ºT (3-0); Rodrigo Nestor, 47’/2ºT
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas (Rodrigo Nestor, 22’/2ºT) e Michel Araújo (Cauly, 28’/2ºT); Ademir (Sanabria, 22’/2ºT), Willian José e Tiago (Kayky, 22’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
GRÊMIO: Gabriel Grando; Marcos Rocha (Camilo, 17’/1ºT), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega (João Lucas, 33’/2ºT), Cuéllar (Cristaldo, 16’/2ºT) e Edenílson; Pavon (Cristian Oliveira, 16’/2ºT), Aravena (Amuzu, no intervalo) e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões amarelos: Camilo (Grêmio)
Cartão vermelho:
