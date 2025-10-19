Garro volta a ser titular e mira sequência no Corinthians

Meia volta a ser titular e atua junto com Memphis Depay e Yuri Alberto, fato que ocorreu pela primeira vez no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O argentino Rodrigo Garro voltou a ser titular no Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético, no último sábado (18), pela 29ª rodada do Brasileirão. O meia se recuperou de uma lesão muscular na panturrilha direita e garante estar bem fisicamente para a sequência da temporada. “Tínhamos programado jogar um tempo e fiquei um pouco mais em campo, porque estava me sentindo bem. Esses jogos são jogos em que ninguém quer ficar fora. A gente fez um bom trabalho, fico feliz. Da minha parte física, estou muito bem, trabalhei muito nesse tempo que fiquei parado. É continuar trabalhando, pés no chão e temos muito o que melhorar”, disse Garro, na zona mista da Neo Química Arena após a partida.

LEIA MAIS: Vitinho se recupera bem e pode voltar antes do previsto ao Corinthians O meia sentiu dores na panturrilha direita no aquecimento do jogo contra o Fluminense, no dia 13 de setembro, e teve constatada uma lesão de grau 2 no local. Depois do tratamento, retornou no clássico diante do Santos, na última quarta-feira, quando entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo. Aliás, o duelo contra o Atlético marcou a primeira vez que o Corinthians teve o trio Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto como titulares no Campeonato Brasileiro. Desde a chegada de Dorival Júnior, eles só haviam começado um jogo juntos nas duas partidas das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Palmeiras. Garro elogia elenco do Corinthians Garro também preferiu exaltar todo o elenco do Corinthians em vez de qualificar apenas o trio GYM.

“Não gosto de falar de individualidades, acho que o Corinthians é todo mundo, não só o trio GYM. Gosto da importância que temos dentro do time, mas também acho importante que todos tenham importância, termos o time juntos”. Por fim, o meia argentino comemorou o triunfo diante do Galo, após derrota para o Santos. “Estou feliz de poder ter ganhado. Foi uma vitória importante pela nossa atitude, fizemos de tudo para ganhar o jogo, aconteceu e esse é o caminho. Temos uma instabilidade na tabela e não queremos isso. Acho que fizemos um bom trabalho e temos que seguir assim”.